台中張老師調查青少年性價值觀 兩成性知識不足、一成觀念錯誤

台中張老師調查青少年性價值觀，顯示兩成青少年性知識理解不足、一成觀念錯誤。（圖：台中張老師提供）

台中「張老師」中心23日公布青少年性價值觀調查結果，約七成對性知識理解正確，約兩成不知道，一成觀念錯誤，以為你情我願，可以發生性行為，台中張老師主委張麗莉說，期待透過持續陪伴與專業支持，讓青少年成長過程不孤單，並在關係中，做出更安全的選擇。

台中張老師舉辦「愛～陪伴向前行．讓愛延續2026」記者會，公布青少年性價值觀調查結果，並分享近年來在青少年心理健康服務上的實務經驗。主委張麗莉表示，「用心傾聽、用愛陪伴」，始終是「張老師」的服務核心，期待透過持續的陪伴與專業支持，讓青少年在成長過程中不再孤單，並在關係中做出更安全的選擇。

台中張老師調查顯示，青少年對性知識的正確理解，約占七成，約兩成表示「不知道」，另有一成存在錯誤觀念，有10.6%學生同意可以為了滿足雙方的生理需求，你情我願是可以發生性行為，未滿16歲的雙方發生性關係，即使是在兩情相悅的情形下也是違法的？10.5%答錯，回答不知道也高達16.3%。外埔國中校長指出，從教育現場觀察，台灣青少年的性知識來源多來自新聞媒體與網路內容，學校與家長應正視全面性教育的重要性，而非將性議題視為禁忌或問題。青少年有權利獲得正確、充足的性資訊，學校也應持續推動以性別平等、相互尊重為基礎的性與情感教育，協助孩子學習尊重自己與他人。

台中張老師分享，許多青少年在親密關係中，常因缺乏正確資訊與界線概念而承受風險。透過與青少年討論關係界線，有助於建立「保護自己、尊重他人」的性價值觀；同時，與青少年建立一段正向且可被信任的「與大人之間的連結」，能提升青少年在遇到壓力與困境時的求助意願，讓問題能在安全中被看見與處理。

台中張老師指出，調查顯示青少年在求助時，多半優先向老師或同儕尋求協助，僅有極少數會向父母或家人求助，顯示「說出口」對青少年而言並不容易。這也提醒家長，在日常互動中多傾聽、少責備，讓孩子感受到支持與理解，才能在關鍵時刻願意主動求助。

台中「張老師」中心總幹事林家正也分享113至114年度的服務成果，分享重視陪伴青少年的五大關鍵行動：1.傾聽與支持：當有人願意聽見與理解，能有效降低青少年的壓力與不安。2.價值與界線：協助青少年建立清楚界線，學會保護自己並尊重他人。3.尊重與保護：在關係中培養尊重他人身體與意願的態度，避免風險與傷害。4. 勇敢求助：遇到困難時，鼓勵青少年主動求助，不必獨自承擔。5.自我照顧：提醒家長與青少年都要照顧好身心狀態，必要時善用社會資源。

台中張老師主委張麗莉強調，預防重於治療，「張老師」將持續透過1980安心專線、校園講座及多元心理健康服務，成為青少年與家庭最溫暖且堅實的後盾，衷心希望在生命中多放入一些愛，從幼小的幼苗開始培養他們堅強的心智。今天活動中更致贈《青春攻略》給台中市教育局，象徵公私協力共同守護青少年心理健康的決心。（寇世菁報導）