台中張老師55週年展現志願能量 212位義張受聘、127位獲獎

▲授證典禮大合照。（圖／財團法人「張老師」基金會台中分事務所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】財團法人「張老師」基金會台中分事務所昨(22)日在好運來洲際宴展中心舉辦「55週年授證暨表揚典禮」，超過330位貴賓、志工及眷屬齊聚，共同見證212位義張受聘及表揚127位榮獲基金會內部、衛福部及市府獎項肯定的志工。今年最受矚目的，是服務41年7個月、累積8374小時的資深義張獲頒「終身殊榮輔導服務獎章」，致敬其陪伴無數民眾的溫暖、堅持與熱情。

▲廖靜芝局長、張麗莉主委、葛永光董事長及獲獎義張合影。（圖／財團法人「張老師」基金會台中分事務所提供）

典禮主題「扎根55～持續向前行，愛你無終止」象徵台中中心55年深耕陪伴的使命。現場也舉行「薪火相傳」儀式，由主委、貴賓及全場義張共同點亮象徵希望的小燭光，在舞台中央排成張老師的經典 LOGO。當彩色燭火緩緩亮起，全場瀰漫著溫暖、沉靜而感動的氛圍，象徵55年來代代志工以愛與陪伴照亮他人的精神持續傳承。

▲扎根55儀式照。（圖／財團法人「張老師」基金會台中分事務所提供）

台中「張老師」每年受理約15,000通電話，今年來電多集中於自我成長、人生觀困惑與家庭議題，反映民眾心理支持需求持續攀升。義張總數也連兩年突破200位，展現台中穩定而強大的志願服務能量。

主委張麗莉（龍寶建設董事長）致詞時感謝志工多年無私付出，並表示即使明年將接任FIABCI世界會長，仍會全力支持中心運作。她以「一日張老師、全家張老師」向志工家人致意，肯定每位義張在城市心理支持網中的重要角色。社會局廖靜芝局長也代表市府高度肯定，期盼持續攜手推動更全面的心理健康服務。

典禮上，忘年知音以新創歌曲《張老師的星光》向志工致敬，象徵每位義張都是照亮他人生命的一道光。「張老師」基金會葛永光董事長則提到，基金會近年推動「校園巴士」的行動服務，並特別感謝張麗莉主委捐贈台中校園巴士，讓中部在心理健康行動化服務上率先起步。

台中「張老師」中心將持續以「用心傾聽、用愛陪伴」守護市民心靈健康。若需要心理協助，可撥打1980免付費諮詢專線（轉台中區碼即接通）。「你不孤單，因為張老師一直都在。」