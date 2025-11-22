台中張老師55週年展現永續付出能量讓愛持續前行

台中「張老師」中心五十五週年授證暨表揚典禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中「張老師」中心五十五週年授證暨表揚典禮，二十二日於好運來洲際宴展中心盛大舉行，表揚一百二十七位志工，台中市政府社會局長廖靜芝向「張老師」們表達誠摯的敬意與感佩，感謝志工長期無私付出，以行動證明「持續向前行，愛你無終止」。

台中「張老師」每年受理約一萬五千通電話，今年來電多集中於自我成長、人生觀困惑與家庭議題，反映民眾心理支持需求持續攀升。義張總數也連兩年突破兩百位，展現台中穩定而強大的志願服務能量。主委張麗莉致詞時感謝志工多年無私付出，她以「一日張老師、全家張老師」向志工家人致意，肯定每位義張在城市心理支持網中的重要角色。

台中「張老師」中心五十五年深耕陪伴。（記者楊文琳攝）

典禮上，忘年知音以新創歌曲《張老師的星光》向志工致敬，象徵每位義張都是照亮他人生命的一道光。「張老師」基金會葛永光董事長指出，基金會近年推動「校園巴士」的行動服務，並特別感謝張麗莉主委捐贈台中校園巴士，讓中部在心理健康行動化服務上率先起步。

今年台中「張老師」中心有四十一位志工獲衛生福利部志願服務獎勵、六十六位志工獲台中市志願服務獎勵。受表揚的志工中，最受矚目的是服務四十一年七個月、累積八千三百七十四小時的資深義張獲頒「終身殊榮輔導服務獎章」，致敬其陪伴無數民眾的溫暖、堅持與熱情。社會局說明，台中「張老師」中心秉持著「全民心陪伴，永續新發展」理念，長期致力推動多元服務方案，透過身心輔導、心理諮商、心理治療及心理衛生教育等工作，協助服務對象增強生活適應能力，挖掘個人潛能，全面提升市民心理韌性。