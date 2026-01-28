台中彩券行3鸚鵡狂跳 70歲翁刮出百萬獎

店家說這兩天店內飼養的3隻虎皮鸚鵡特別活躍，不斷在籠子裡跳上跳下，直覺可能就是這個好兆頭。（圖／東森新聞）





台中大里一家彩券行，最近開出「2000萬超級紅包」刮刮樂100萬大獎，得主是一名年約70歲的老先生。他買了4張刮刮樂，刮到第4張幸運中了100萬。店家說這兩天店內飼養的3隻虎皮鸚鵡特別活躍，不斷在籠子裡跳上跳下，直覺可能就是這個好兆頭，讓店裡開出百萬大獎。不過鳥類專家表示，虎皮鸚鵡天性好動，店家可能只是個美麗的誤會。

大里這家彩券行門口立著刮出百萬大獎的告示，店裡喜氣洋洋。幸運得主是一名年約70歲的老先生，他一口氣買了4張「2000萬超級紅包」刮刮樂，前3張其中1張中1000元，刮到第4張時中了100萬，一開始連他自己都不敢相信。

彩券行業者廖先生表示：「算那個肯定6個零加1個1，他就在那邊數個十百千萬這樣一直數，他以為是中10萬，經過我仔細點過之後才跟他說是100萬，他還不相信，他說哪有那麼好，我說事實擺在眼前。」

店家說，中獎的老先生並不是熟客，當天店裡的3隻虎皮鸚鵡特別活躍，不斷在籠子裡跳上跳下，他覺得可能就是這個好兆頭，才讓店裡開出百萬大獎。

彩券行業者廖先生說：「從早上就很高興，常常聚在一起，好像竊竊私語的那種感覺，還有就是一直往籠子的最高地方爬，感覺有一點跟平常不太一樣。」

民眾則笑說：「當真無妨啊，趣談趣談啊，如果牠對著我叫，我也會買。」

這3隻虎皮鸚鵡都是公的，大約6、7個月大。專家表示虎皮鸚鵡相當聰明，生性活潑愛玩，尤其公的比母的更會模仿聲音，不斷跳上跳下，應該是牠們想要跟人互動。

鳥類專家邱治璋指出：「這種鸚鵡本來就很活潑，所以牠會跳來跳去其實也不意外，正常的時候也會跳，看到客人也許也很開心，說不定那個客人平常會跟牠玩兩下，牠認識他嘛。」

儘管專家說這並不是特殊行為，但店家表示原本3隻鸚鵡是朋友寄養託售，卻在過年前帶來財運，讓彩券行買氣大增。他準備把3隻鸚鵡留下來飼養，希望能讓財神爺持續眷顧，開出更多大獎。

