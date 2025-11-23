台中影視實力全面綻放！補助、協拍作品勇奪第62屆金馬獎多項大獎

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日盛大舉行，由台中市補助及協拍的多部作品再度於華語電影最高殿堂上發光，勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等重要獎項。得獎作品包括《96分鐘》、《小蟲蟲大冒險》、《恨女的逆襲》及協拍作品《我家的事》。市府新聞局長欒治誼第一時間向劇組表達恭賀，並表示市府能成為影視創作的幕後夥伴，深感與有榮焉。

（如圖）電影《我家的事》為台中協拍作品，獲得第62屆金馬獎最佳改編劇本。

欒治誼局長表示，今年台中參與製作的作品在金馬舞台全面開花，不僅展現人才厚度，更反映出台中影視政策的長期累積已見成效。她指出，「從中台灣影視基地打造1:1高鐵車廂，到台中街景被動畫化躍上國際舞台，再到新演員在金馬舞台被看見，這些亮點證明台中已成為影視創作的重要基地。」市府將持續投入補助與協拍能量，打造讓創作者願意回來、拍得安心的影視友善城市。

新聞局指出，每部得獎作品都是影人努力的結晶，市府將持續擴大影視扶植量能、優化行政協拍流程，吸引更多創作者在台中安心拍攝、完成佳作，持續提升台中在國內外影視產業的能見度。