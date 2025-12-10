台中復康巴士共乘率六都第一 1年減碳效益等同「5.5座大安森林公園」

台中復康巴士共乘制一年減碳五點五座大安森林公園吸碳量。（台中市府提供）

記者楊文琳／台中報導

根據逢甲大學「復康巴士共乘減碳效益初探與數據分析報告」顯示，台中市兩百八十五輛復康巴士一年服務約九十萬趟次，透過智慧調度與共乘機制，共乘率達百分之七十七蟬聯六都第一，更減少高達六百零八公噸溫室氣體排放，相當於五點五座大安森林公園一年的吸碳量，展現市府打造低碳城市的亮眼成果。

社會局長廖靜芝表示，市長盧秀燕重視環境永續，持續在市政服務導入「智慧、低碳、綠化」理念。此次研究由逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心教授賴奇厚團隊協助，以科學數據證實復康巴士共乘制度不僅提升乘載效率，更帶來可觀的環境回饋，讓社福服務與永續發展相輔相成。

廖局長指出，「復康巴士是保障身心障礙者行的權利，也是推動城市公平參與的重要基礎。」台中市是六都唯一不限戶籍且全年提供免費復康巴士服務的城市，服務量能長年居六都之冠。面對龐大需求，社會局積極導入科技，例如「復康巴士網路預約系統」提升預約便利性，並運用GPS車隊監控APP掌握行車動態，降低乘客等待不確定性。