台中復康巴士共乘率6都第1 1年減碳效益「5.5座大安森林公園」

台中復康巴士共乘率六都第一，社會局表示， 1年減碳效益等於「5.5座大安森林公園」。（圖：中市府提供）

台中市政府推動復康巴士，再創綠運輸新里程，根據逢甲大學「復康巴士共乘減碳效益初探與數據分析報告」顯示，台中285輛復康巴士一年服務約90萬趟次，透過智慧調度與共乘機制，共乘率達77%，蟬聯六都第一，更減少高達608公噸溫室氣體排放，相當於5.5座大安森林公園一年的吸碳量，展現市府打造低碳城市的亮眼成果。

社會局長廖靜芝表示，市長盧秀燕重視環境永續，持續在市政服務導入「智慧、低碳、綠化」理念。此次研究由逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心教授賴奇厚團隊協助，以科學數據證實復康巴士共乘制度不僅提升乘載效率，更帶來可觀的環境回饋，讓社福服務與永續發展相輔相成。

廖靜芝說，台中市是六都唯一不限戶籍且全年提供免費復康巴士服務的城市，服務量能長年居六都之冠。面對龐大需求，社會局積極導入科技，例如「復康巴士網路預約系統」（https://rehabus.taichung.gov.tw/TcFCBus/）提升預約便利性，並運用 GPS 車隊監控 APP 掌握行車動態，降低乘客等待不確定性，其中網路預約系統更獲市府114 年「廉能透明獎」佳作肯定。

社會局強調，復康巴士承載著社會的善意，讓捐贈者的愛心化為一次又一次的服務，陪伴身心障礙朋友順利就醫、參與社會。未來將持續優化預約與調度系統，推動無障礙運輸升級，打造更共融、更平權也更貼心的友善好行城市。（寇世菁報導）