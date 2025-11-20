中部中心/徐秘康、羅宇翔、林賢明 台中報導

台中市有一位復康巴士司機，因為罹患腦瘤，開車時暈眩而自撞，事後當事人沒了工作，還要負擔大約40萬的修車費，壓力很大！議員質詢，難道沒有保險，可以賠償車損嗎？社會局回應，復康巴士投保的，是最基本的丙式險，無法賠"自撞"，需要找其它方法，給予司機協助。





事發在4日，這輛白色車，撞到牆壁，車頭嚴重毀損，引擎也受損了！這不是一般車，是協助載運身心障礙的復康巴士，司機回想，當時暈眩才肇事，到底身體出了什麼問題？司機這陣子因腦瘤開刀，住院休養，他除了面對修車費用，家屬控訴，他被逼簽下離職書，連工作也沒了！

司機開復康巴士自撞保險不賠。鄭姓司機，月薪三萬多元，可能需要自行負擔40多萬修車費，議員也覺得奇怪，質詢社會局，難道車子沒保險，不能幫司機分擔費用嗎？議員列舉，像是救護車，是保乙式險，自撞也賠。復康巴士保丙式險，只有車碰車才賠償。另外，像是垃圾車，若自撞，也會經由保險，降低司機的自付額！

台中市的復康巴士，定義是提供交通"服務"，委託民間代為"營運"，社會局與業者簽訂合約時，要求業者起碼要保"丙式險"，要不要再要求更完善的保險？牽扯到費用，社會局說需要再研議。









原文出處：台中復康巴士司機腦瘤暈眩自撞 需賠40萬修車費 社會局：會協助司機

