台中必吃台味茶館！有春茶館2026新菜單：從麻油雞火鍋到麵茶炸年糕，重溫泡沫紅茶店的懷舊時光

台中｜有春茶館

台中茶館推薦。位於台中南屯區公益路附近的有春茶館是台中人喜歡喝茶聊天的茶館之一，有春茶館不只是餐廳，而是傳承阿嬤手路菜、將台灣古早味元素融入於餐點、飲品和下午茶點心中，保留我們熟悉的台灣味。用餐環境以大紅色濃濃過節氛圍融入空間中，傳統與時尚並存卻不落俗套，平日離峰不限時，是台中聚餐、品嚐古早味的絕佳選擇。

有春茶館位在台中南屯區大進街上，靠近公益路，在公益路與大墩路上有公車站牌可到，距離台中捷運文心森林公園站走路10分鐘，周圍還有三個收費停車場，大進街上有多個機車停車格。

一走進有春茶館，大紅色、黑色布幔上印著金色鯉魚迎接，有點貴氣感。

座位上方紅色布幔寫著台灣好話俚語相當有趣，搭配木質調桌椅與捲簾，讓整個喜氣洋洋又很有質感

店家在用餐空間設計上考量周全，透過捲簾的彈性運用，可以輕鬆區隔出不同的用餐區域，對於有小團體聚會需求的顧客來說，提供了極大的便利性與隱私。

下午時段人潮也不少，假日用餐時段更是常常客滿，建議假日來吃飯的話，一定要先預約比較好喔~

有春茶館平日用餐2小時、平日離峰時段不限時；假日用餐1.5小時

2026年最新菜單，新增了現煮火鍋品項、定食。

也有麵食、炸物、滷味、古早味粿類，以及多款飲品，不管是吃飽、吃巧都能滿足，也很適合帶外國朋友來體驗台灣古早味的下午茶。

定食類除了主食之外，皆提供白飯、熱湯、仙草，以及3種配菜(品項隨機不固定)，整體吃下來很有飽足感。

飲料是另外單點。

熱湯的口味、內容物也是隨機，這天喝到的是蘿蔔豆腐味增湯，不是純湯，而是滿有料的，裡面有紅、白蘿蔔、豆腐、金針菇

檸檬雞腿飯

外皮炸到金黃酥脆，趁熱吃咬下去還會卡滋聲，非常推薦沾滿泰式風味的酸辣醬，非常開胃，然後再夾一點底下的生洋蔥更加刺激清爽

紅燒牛肉飯

香氣濃郁的醬汁是其靈魂，特別適合拌飯享用。牛腩燉煮得相當軟嫩而不乾柴。

一口牛肉、一口蘿蔔、一口白飯，看似簡單卻是不平凡的美味，絕對是會讓人一再回訪的經典菜色。

新推出的火鍋是邊吃邊加熱款，特別提醒，沒有加湯服務喔！

除了主鍋之外，還有搭配一小盤青菜（季節調整不固定），這天剛好是妮妮布魯都愛吃的茼蒿，太幸福了！

一旁的醬料也會搭配主鍋口味提供辣椒醬油或是特調腐乳醬。

扁魚沙茶鍋

扁魚沙茶鍋是有春老闆娘記憶中家的味道，特別情有獨鍾~

因為需耗費大量扁魚新鮮熬煮，可不是常態性都能準備的，這個冬天特別再次推出，喜愛這一味的人趕快點起來！

用大量扁魚煉製的湯頭搭配豐富配料，鮮蝦、豬肉片、番茄、青蔥、木耳、金針菇、高麗菜、豆腐、魚丸、蛋餃、豆皮，滿滿一鍋，煮的時候可要有點耐心小火慢熬，以免湯頭都滾出來了！

帶點油脂的肉片口感鮮嫩不油膩～也更增添湯頭香氣

扁魚與沙茶的鹹香交織出濃郁的海味，結合蔬菜的甘甜，層次豐富又耐喝。

藥膳羊腩排

不用到羊肉爐專賣店也能吃到暖身又好吃的羊肉爐

配料相當豐富，除了火鍋豬肉片，還有帶皮帶骨羊肉塊

妮妮布魯吃羊肉爐就是喜歡有帶皮的羊肉塊，這樣更有羊奶香氣，油脂豐厚又能使口感更加嫩滑。

微微中藥藥膳香氣的湯頭很舒服，沒有羊的腥羶味還很甘甜，入胃後的暖和感讓我把整鍋湯都喝光光～一滴也不剩。

燉煮後的茼蒿、白菜、米血，吸滿羊肉爐湯汁超好吃！

經典麻油雞鍋

有春茶館一直熱賣的麻油雞鍋，每一鍋都有２腿１翅２塊肉，加入老薑和麻油要一起熬煮

雞肉嫩而不柴，妮妮喜歡上桌後讓雞肉再燉一下，先吃蔬菜和其他配料，最後吃肉的時候皮肉更嫩更入味～

麻油香氣溫和又誘人口水，加了老薑的熱性讓人喝完身體都暖呼呼，平日一個人想進補就來上一鍋。

麵茶炸年糕

以往過年才吃得到的年糕，在有春茶館可是日常熱賣餐點，軟Q甜甜的炸年糕不會有很厚的粉皮，趁熱時，軟軟的可以延展很長～

特別搭配台灣傳統小吃麵茶粉， 讓炸年糕吃起來不會太黏膩而且更香，極度建議趁熱快快吃哦～

椒麻鴨翅

鹹甜帶肉汁的鴨翅很涮嘴，還能感受到泡椒無為的香麻辣感，吃完讓人不自覺吮指回味

飲料與小食

芋泥波波奶綠

這款可是有春招牌，朋友來有春固定點這杯！

使用較為清新感的綠茶搭配芋泥、地瓜圓、芋泥圓，喝起來不會太過甜膩，芋泥圓咬起來還有沙沙的芋頭顆粒感，抹在杯緣的芋泥用量頗多，吃的時候記得攪拌一下，很有飽足感又好喝～

蜜桃凍飲

蜜桃烏龍搭配綠色的斑蘭凍，QQ的斑蘭凍有著獨特清香的青草味，但味道不會太過濃厚刺激，和微甜的蜜桃烏龍茶搭配的均衡恰好。

麵茶拿鐵（冰）

古早味的麵茶不只可以單純喝熱的、吃剉冰，有春茶館用牛奶去泡麵茶，不只有麵茶香，還有牛奶調和了整個口感，讓飲品帶點濃稠飽足感，喜歡更多咀嚼口感的，還可以選擇加了杏仁凍、仙草凍口味的。

花生厚片吐司

厚片吐司可是台中人吃下午茶搭配好物

赤春蘋果酥

和喜豐香餅舖聯名的糕點，用紅色的赤春蘋果酥象徵有春島嶼，座落在梔子綠的海綿蛋糕上，搭配金棗鳳梨冰沙。

赤春蘋果酥的外層酥皮很特別，口感像是古早糕仔餅，裡面是加了金鑽土鳳梨和肉桂蘋果茶的內餡，充滿香甜果香。

蜜釀金棗露

上面一顆金瑩剔透的金棗蜜餞，Ｑ彈甜蜜又帶點酸香，連不愛吃蜜餞的妮妮也喜歡。

金棗的酸與鳳梨的甜密切融合，形成舒服溫和的果酸甜

喜豐香聯名禮盒－麵茶小方糕

沖泡式寶島風味麵茶６入＋富貴小方糕 高粱酒漬桂圓核桃甜糯糕５入

用傳統古早味麵茶加上年節氣氛十足的甜糕，過年和親朋好友聊天的下午茶就這樣搭配吧！

有春茶館在台灣古早味的基礎下，不定時推出適合一個人用餐的新餐點，這次推出的麻油雞、扁魚火鍋、羊肉爐，讓忙碌後的您，也能在午後或晚餐時段，享用到一鍋暖呼呼的美味熱湯。

再加上”平日離峰時段”不限時，所以妮妮布魯是滿喜歡平日下午時段來用餐，很適合姊妹們好好聊天～特別提醒你，假日來用餐人潮會很多，建議一定要訂位喔。

有春茶館 大墩店

地址:台中市南屯區大進街377號

電話:04-23221669

營業時間:11:30-21:00

➤有春茶館粉絲頁

備註：平日用餐2小時、平日離峰時段不限時、假日用餐1.5小時，收1成服務費。

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記