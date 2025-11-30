台中必比登名店「木公麥面」11/30熄燈 饕客感傷

位於台中東區的知名麵食餐廳「木公麥面」在營業七年後，於11月30日正式熄燈，結束了其美味之旅。該店因連續五年登上米其林必比登推薦名單而受到廣大饕客的喜愛，尤其是其招牌牛肉麵和餛飩麵，深受食客推崇。

業者在社交媒體臉書上宣布關閉的消息後，引發了許多食客的感傷，許多人趕在最後的營業日再次品嚐這道經典美食。據老闆詹先生表示，關閉的主要原因是租約到期以及店址周邊的停車問題，這影響了顧客的用餐體驗和附近居民的生活。

廣告 廣告

業者在社交媒體臉書上宣布關閉的消息後，引發了許多食客的感傷，許多人趕在最後的營業日再次品嚐這道經典美食。（圖／翻攝自臉書 木公麥面 ）

在最後的營業日，店內座無虛席，外頭更是排起長隊，許多食客表示不捨，並希望未來有機會再次品嚐到這道美味。老闆也透露，未來若有機會，會以新形象回歸，讓饕客能再次享受到他們的好味道。

延伸閱讀

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

輔大花園夜市僅7年就熄燈！在地人曝「4原因」釀倒閉

Google地圖開放匿名功能 「自訂暱稱」放心留負評