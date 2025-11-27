台中忠誠福德祠深夜付之一炬 縱火者竟是2未成年送少年法庭

記者陳佳鈴／台中報導

華美西街一段一處福德祠起火，雖緊急撲滅但廟內的神像、供桌、祠內雜物被燒成焦黑，地面滿是熔毀的紅燈籠。（圖／翻攝畫面）

台中市西區忠誠福德祠26日晚間發生重大火警 ! 整座土地公廟在火勢猛烈延燒下幾乎全毀。驚人的是，廟方調閱監視器後發現，引發火警的竟是附近某機構的兩名男童，其中一名已滿12歲，警方已依規定函送少年法庭調查。

消防局26日接獲通報，華美西街一段一處福德祠起火，雖緊急撲滅但廟內的神像、供桌、祠內雜物被燒成焦黑，地面滿是熔毀的紅燈籠。忠誠福德祠主委童來成表示，該廟自民國87年落成以來，一直是地方重要信仰中心。起火後調閱監視畫面看到竟是兩名男童持點火器材蓄意縱火，進一步追查發現是某機構收容的男童，一個年僅12歲一個是未滿18歲。

更令廟方不滿的是，警方通知該機構負責人與監護人到派出所陪同筆錄時，相關人員遲遲不到場，態度消極。童來成強調，目前先以處理善後為主，但若機構管理不當導致重大損害，不排除提出民事求償。

警方表示，初步調查兩名孩童疑以點香器點燃廟內物品引發火勢。10歲男童將通報教育局介入輔導；另一名已滿12歲男童依法函送少年法庭，由法官後續裁定處置。警方也將持續調查機構管理是否涉及失職，以釐清整起事件責任。

