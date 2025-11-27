台中忠誠福德祠深夜大火！竟是2名兒少玩火惹禍 廟燒成廢墟

中忠誠福德祠深夜燒成灰2男童玩火惹禍，12歲少年函送少年法庭。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西區忠誠福德祠26日晚間驚傳火警，整間土地公廟幾乎被燒到精光，消防局接獲報案後，立即派遣14輛消防車、30名消防人員前往搶救，火勢於晚間10點51分完全撲滅。所幸無人傷亡，但廟內神像、倉庫雜物、紅燈籠全數焚毀，燒毀面積約10平方公尺，損失慘重。

廟方調閱監視器後發現，肇禍者竟是就讀機構的兩名男童，其中一名已滿12歲，將依法函送少年法庭。廟方主委童來成表示，福德祠自民國87年建立以來，一直是地方信仰中心，此次火災對社區影響重大，原本希望了解原因，卻沒想到是孩童蓄意縱火。監視畫面顯示，兩名孩子在廟內玩火，發現火勢蔓延後便逃離現場。

事件也引發社區強烈關注，當地里長趙瑞豐與多名志工均表示不解，質疑機構管理疏失：深夜10點多，兩名孩童竟能擅自外出，且大門疑似未妥善管制。更令人不滿的是，當廟方與警方要求機構負責人及監護人到場做筆錄時，對方態度消極，多次以「沒有發言權，要問社會局」回覆。

警方指出，10歲男童依規定已通知教育局，另一名已滿12歲男童則依法函送少年法庭調查。台中市社會局表示，兩名孩子是其他縣市安置在台中私立機構的兒少保護個案，事件發生後，社工及機構人員全程陪同製作筆錄，並將檢討與加強安置兒少的法律知能及安全管理。

目前，廟方尚未決定是否對機構提出民事求償，但強調將先處理火災後續事宜。此事件不僅造成地方信仰中心重大損失，也凸顯安置兒少管理與夜間監護的重要性，社會各界呼籲機構需加強防範措施，避免類似悲劇再次發生。

