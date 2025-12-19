台中恐怖平底鍋怪客！發酒瘋正中午闖市場揮鍋 民眾嚇壞

記者陳佳鈴／台中報導

台中一名醉漢，正中午竟酒駕鬧事還闖入人潮擁擠的市場車道，一邊高聲咆哮、一邊瘋狂揮舞手中的平底鍋，不僅驚擾買菜民眾，甚至一度逼近到場處理的員警。（圖／翻攝畫面）

酒醉不只酒駕可惡，連鬧事都令人害怕！台中一名醉漢，正中午竟酒駕鬧事還闖入人潮擁擠的市場車道，一邊高聲咆哮、一邊瘋狂揮舞手中的平底鍋，不僅驚擾買菜民眾，甚至一度逼近到場處理的員警。所轄第六分局獲報後，立即啟動優勢警力到場，採取果斷手段將該名失控男子壓制。

張姓男子（72 年次）於中午時分出現在光明市場，疑似因不勝酒力導致情緒嚴重失控。張男在市場通道徘徊，不時發出驚人吼叫，並將手中的平底鍋當作武器揮舞。由於當時正值採買高峰，攤商與民眾見狀驚慌走避，場面一度陷入混亂。

張男在市場通道徘徊，不時發出驚人吼叫，並將手中的平底鍋當作武器揮舞。（圖／翻攝畫面）

第六分局西屯派出所警員獲報抵達現場後，多次嘗試與張男溝通，要求其放下手中器物並保持冷靜。然而，張男不僅拒絕配合，更藉著酒意對員警大聲叫囂，並步步逼近執勤人員。面對張男的威脅，現場氣氛緊繃，圍觀群眾也驚恐逃竄。

考慮到市場內部人煙稠密，為避免傷害擴大或波及無辜攤商，現場員警果斷請求支援。待支援警力到場後，警方趁張男分神之際，迅速上前合力將其壓制在地，並奪下其手中的平底鍋。張男隨即被強制帶回派出所管束，現場也隨之恢復平靜，受驚嚇的民眾與攤商紛紛鬆了一口氣。

張男不僅拒絕配合，更藉著酒意對員警大聲叫囂，並步步逼近執勤人員。（圖／翻攝畫面）

