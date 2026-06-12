台中恐怖車禍增至2死 駕駛、乘客雙雙喪命

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台中市梧棲區昨（11）日晚間18時40分發生一起嚴重交通事故。（圖／東森新聞）





台中市梧棲區昨（11）日晚間18時40分發生1起嚴重交通事故。1輛轎車載著3人，行經中華路時疑因失控發生翻覆，隨後波及其他車輛，強烈撞擊導致車體嚴重損毀，現場多人受傷受困。其中29歲許姓駕駛及1名19歲陳姓乘客因傷勢過重，於昨日晚間宣告不治。

駕駛遭拋飛車外 經搶救仍不治

消防人員到場時，發現29歲的許姓駕駛遭拋飛至車外，已失去生命跡象，送醫搶救後於晚間19時40分宣告不治。另有2名19歲的陳姓乘客受困車內，救援人員於晚間19時先救出其中1名陳姓男子，該名男子四肢有多處擦傷且意識清楚，被送往童綜合醫院治療。

後座乘客頭部重創 送醫宣告死亡

隨後於晚間19時8分，消防人員將車內另1名陳姓男子救出，當時該名乘客因頭部受到重創，被發現時已失去呼吸心跳。雖經救護人員緊急送往光田醫院向上院區搶救，但因傷勢過重，最終仍於晚間20時14分宣告死亡。

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目前警方已封鎖現場進行勘驗，並調閱周邊監視器畫面，以釐清車輛失控的確切原因及事故經過。至於詳細的事故責任歸屬，尚待警方進一步調查釐清。

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