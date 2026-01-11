即時中心／顏一軒報導

最新消息！今（11）日中午12時01分，台中市和平區發生一起嚴重車禍，一名73歲楊姓機車騎士行經穿龍橋時，不明原因失控從橋上墜谷，台中消防局獲報後，立即派遣雙崎及東勢分隊5車9人，先到場將楊男吊掛至路面，但他已失去生命徵象，緊急處置後送往東勢農民醫院治療，詳細肇事原因仍待釐清。





台中消防局表示，今日中午獲報於東崎路二段（穿龍橋）的一起救護案，一輛機車倒在橋旁，機車騎士跌落約8米深（3層樓高）的橋下，隨後立即派遣雙崎及東勢分隊5車9人，由雙崎隊員林俊懿帶隊前往搶救，並同步通知台中市警局協助。

廣告 廣告

最新／台中恐怖車禍！73歲翁跌落8米深橋下 OHCA搶命中

台中恐怖車禍！73歲翁跌落8米深橋下，OHCA搶命中。（圖／民視新聞翻攝）

消防人員12時15分到場後回報，墜橋騎士呈現OHCA狀態，左額頭一處撕裂傷；經41分鐘搶救後吊掛至路面，先給予必要急救處置，並由雙崎91車送往東勢農民醫院救治。





原文出處：快新聞／台中恐怖車禍！73歲翁跌落8米深橋下 OHCA搶命中

更多民視新聞報導

林岱樺驚曝「有人盼我退場」！怒批司法程序：暗黑勢力介入黨內競爭

集結6大咖！陳其邁、黃偉哲、蘇巧慧挺「她」 盼延續綠營高雄優秀執政

手搖喝到蟑螂卵！店員撇清「下秒捏爆噴汁」超噁 知名業者道歉了

