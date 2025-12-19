台中恐怖阿嬤出沒公園 藉口「看褲子」猥褻男童遭提告

台中市一名母親10日下午4時許，帶著年幼兒子到台中市南區健康公園遊玩，卻遭遇一場令人震驚的騷擾事件。一位年約80多歲的老婦人突然靠近，先詢問孩子性別後，隨即從背後環抱男童，對其生殖器上下其手，甚至試圖將手伸進褲子內，整個過程不到10秒，嚇壞母子倆。

該名母親近日在社群平台Threads發文表示，當時那名阿嬤用眼神掃視後，大聲詢問「孩子是男生還是女生？」她禮貌回應後，對方接著說「來給阿祖看看，來來來！」她原以為老人家只是看到小孩很喜歡，便牽著兒子的手走過去。

沒想到，阿嬤竟從背後環抱她兒子，「很大力的對我兒子生殖器上下其手」，甚至要伸手進褲子裡。她當下見狀嚇壞，大聲斥責「妳在幹嘛！？」並把孩子抱回來，但阿嬤力氣很大，她用力才將對方的手扳開。事後對方卻辯稱「是要看小孩褲子有沒有拉好！」

「當下我很害怕的抱著孩子離開她的視線，小孩也驚嚇的不敢說話然後一直望向阿婆的位置！」該名母親心有餘悸地說，過程不到10秒鐘，真的很讓人驚嚇，難以反應。她在文末附上該阿嬤的照片，提醒其他家長小心。

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言「拜託報警，這很嚴重！不要讓她覺得摸一下不會怎麼樣，這麼熟練肯定已經侵犯過好幾個小朋友了」、「性騷性侵是不分年齡及性別 犯罪就是犯罪」。還有其他家長也提到曾遇過同一位阿嬤，當時也有類似的詭異行徑。

不過，也有人推測老人家或許是生病，指出「阿茲海默症或是那種會讓人行為舉止變不正常的老化疾病其實有很多，出門在外還是要多多小心」。該名母親後來留言補充，表示已經報案，警方也鎖定相關人士，做筆錄時將一併提告，就算沒有告成，也希望給對方一個警告。

