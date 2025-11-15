台中悲歌！62歲街友仰躺路邊 路人警覺通報已回天乏術

社會中心／程正邦報導

台中一名男街友被路過民眾發現仰躺在某超商的店外地面上，救護人員到場後發現其已身亡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台中街友問題嚴重，火車站周邊常有大批街友聚集，今（15）日下午發生在台中市中區。一名年約 62 歲的傅姓男街友，被路過民眾發現仰躺在某超商的店外地面上，身體毫無動靜。民眾警覺後立即通報警消，然而救護人員到場後，確認傅男已無生命跡象，明顯死亡。這起事件再度凸顯了社會邊緣族群的生存困境。

街友倒臥無氣息 路人驚覺報警

台中市警察局第一分局表示，事件發生於今日下午 14 時 17 分。當時有熱心民眾在中區某超商門口，發現一名男子仰躺在地板上，看似已失去生命跡象。民眾心覺有異，立即撥打 119 請求警消到場協助。

救護人員迅速趕抵現場，經專業的生命徵象判斷，確認傅姓男子已明顯死亡，當場未送醫。警方隨即封鎖現場，展開調查。

初步排除外力介入 協助家屬處理後事

第一分局鑑識小組隨後進行勘查。警方調查發現，傅姓男街友身上並無明顯外傷或打鬥痕跡，初步判斷應是因疾病或突發狀況導致的自然死亡，排除了外力介入的可能性。

警方透過指紋身分比對，確認了死者為傅姓男子（62 歲），隨即聯繫其家屬到場進行認屍。家屬對傅男的死因沒有提出異議。

為了協助這名街友善終，第一分局已同步聯繫台中市政府相關單位及禮儀社，協助處理傅男的後續喪葬事宜。全案已報請台中地檢署檢察官進行司法相驗，以最終釐清確切的死因。

