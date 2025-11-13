台中情侶分手討債釀砍人血案 法官認「防衛過當」判刑8年半

台中市霧峰區去年9月發生一起因感情糾紛命案，洪姓板模工與李姓女子分手後，李女找人上門討債，卻爆發衝突造成1死1傷。台中地院國民法官法庭今（13）日下午宣判，認定洪男防衛過當，依殺人罪與殺人未遂罪合併判處8年6月，全案仍可上訴。

鄭男找洪男理論，爆發衝突，洪男持刀砍死鄭男，台中地院法官認為防衛過當，判洪男8年半徒刑。（圖／資料照片）

本案緣於去年9月23日清晨6時許，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案。32歲洪男與51歲李女於去年中秋節分手後，李女認為對方應歸還她贈與的10多萬元現金與金飾，便委託33歲鄭男出面討債。鄭男帶著37歲高男一起前往洪男住處理論，雙方談判破裂後發生衝突，洪男持20公分長水果刀反擊，短短7分鐘內，造成高男傷重不治、鄭男頭部受傷送醫後撿回一命，洪男自己雙手也有撕裂傷。

警方趕到現場時，屋內血跡斑斑、樓梯間滿是血腳印，情景相當駭人。洪男事後投案，供稱「只是想保護自己，不是要殺人」，並稱對方闖入家中、動手毆打，他才反擊。洪男在審理時表示，是為了保護自己才隨手拿起刀子亂揮，自己只是一個「單純的人」，也沒膽殺人，只是想回家。他說，事發當天短短的7分鐘，對人生來說是重大改變，現在得了恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD），只要看到「門」，就會擔心有人闖入。

台中地方法院10日起由審判長黃玉齡、受命法官唐中興、陪席法官湯有朋，及6名國民法官組成的合議庭，歷經多天密集審理。公訴檢察官林岳賢主張洪男符合自首，在家中遭討債上門才攻擊，可責性相對低，但「違法者的生命，還是生命」，且死者高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，要求處最重之刑。林岳賢建議合議庭依殺人、殺人未遂兩罪，對洪男量刑7年6月至9年徒刑。

合議庭今日下午評議後於4點半宣判，認為洪男基於不確定故意殺人犯意，應以殺人罪論處，殺人未遂罪為想像競合，從一重處斷。洪男符合自首、防衛過當減刑原則，但沒有刑法第59條情堪憫恕之適用。黃玉齡宣判後表示，合議庭認為洪男有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑。另考量本案事發是鄭男與高男闖入其家中，洪男情急之下犯案，並非計劃性犯案，審酌品行等，依殺人、殺人未遂2罪合併判處8年6月，可上訴。

