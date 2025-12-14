台中情侶大吵鬧翻！男友見「女友被他載走了」氣炸怒砸車 反遭衝撞險傷

記者林意筑／台中報導

情侶感情糾紛爆發砸車、駕車衝撞事件，現場留下被砸車輛車上的碎片。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中市龍井區驚傳砸車暴力衝突，昨（13）日凌晨6時許，在龍井區臨港東路一段巷弄內發生砸車事件，激烈的吵雜聲伴隨敲打聲，讓附近住戶從夜夢中驚醒，見到有人持棍棒對著車輛猛砸，隨後該車駕駛甚至開車前後衝撞，嚇得通報警方到場處理。經警方了解，該衝突原為男女朋友糾紛，但該男友不滿女友搭上其他男子車輛離開，最終爆發口角及砸車衝突。

張男車輛遭砸後一度踩油門讓車輛往前，隨後又倒車離開（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，昨日凌晨6時許，在龍井區臨港東路一段155巷口處，有一對情侶發生糾紛，劉姓男友與何姓女友因故爆發爭吵，一怒之下，何女請張姓男友人開車來載她離開，隨後劉男見張男抵達氣炸，2名男子瞬間爆發口角爭執，劉男甚至持鐵棍對著張男車輛猛砸，造成擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀。

張男見狀立即倒車欲駛離現場，不過劉男不肯放棄一路追打，張男一度踩油門讓車輛往前，隨後又倒車離開，過程中雙方爆發激烈爭吵聲，讓一旁住戶被驚醒，擔心發生意外緊急通報110，轄區警方獲報前往處理。

不過員警趕抵時，雙方人馬早已離去，後續依規定受理並通知涉嫌人到案說明全案依法偵辦，至於有無駕車衝撞情事，警方將調閱監視器並通知劉男到案釐清。烏日警分局呼籲民眾遇糾紛，應理性處理及冷靜應對，若有任何違法及暴力事件發生，警方都將強勢執法、嚴查嚴辦絕不寬貸。

