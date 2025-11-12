台中惡徒為奪巨款滅口不成 燒炭害命未遂被起訴
謝、胡2男去年6月2日凌晨持刀槍侵入台中市西屯區廖男住宅，將他綑綁後洗劫超過360萬元財物與外幣，事後盜領254萬元；2嫌劫財後意圖滅口，逼廖吞下不明藥物後燒炭，製造「意外身亡」假象，最後廖男機警打開窗戶並報警，撿回一命。謝男落網後，今日被依殺人未遂、加重強盜等罪起訴，胡男仍在逃。
起訴書指出，謝、胡2人於去年6月2日凌晨駕車懸掛偽造車牌，趁廖男位於西屯區住處，趁大門未上鎖潛入；凌晨時分，胡男持刀威脅廖男進入浴室，並以繩索綑綁，2人隨即在屋內翻箱倒櫃搜刮財物，奪走港幣68萬元、韓元4000萬元、人民幣5000元、澳幣4000元、馬幣5000元、越南盾3000萬元、新台幣近4萬元及多項名牌精品與金錶等贓物，換算幣值約360萬台幣。
洗劫現金等財物後，2劫匪逼迫廖男交出提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機分批盜領共254萬元；胡男則帶著搶來的外幣，搭乘Uber前往彰化兌換現金，謝男則留守屋內監控被害人。
2名劫匪盤據廖宅一整天，到了晚上8點多，他們擔心被害人報警，決定「滅口滅證」。謝男強迫廖喝下摻有不明藥物的飲料，待其昏睡後，購買火種與木炭，準備以「燒炭中毒」手法殺人；胡男則指示謝男先行離開現場，自己留下監看情況。
未料隔日凌晨3時，廖男藥效退去醒來，發現屋內濃煙瀰漫，趕緊將炭火丟入馬桶試圖自救；胡男察覺後再次加炭，廖男只得假裝昏迷，暗中打開窗戶換氣，趁隙以手機報警求救，警方趕抵現場後破門救人，胡男趁亂逃逸。
警方循線查出謝、胡涉案，謝男落網後承認搶劫，但辯稱對燒炭一事「不知情」，全依胡男指示行事。檢方根據現場碳盆、被害人鼻腔內黑色殘留物等證據，認定兩人確有殺人意圖，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌起訴謝男，全案持續追緝胡男中。
更多鏡報報導
獨家／義美厚豆奶驚見「塑膠網帽」！男喝完狂嘔 廠方否認：我們沒這東西
義美被控厚豆奶藏異物 官方反駁：全程封閉製程、藍網帽不同色
台中驚見「料理鼠王」！民眾拍到黑鼠跳進廣東粥鍋 店員淡定不處理 市府：最重罰2億
其他人也在看
2男闖民宅搶劫後還想燒炭滅口 屋主報警逃死劫
（中央社記者趙麗妍台中12日電）謝姓及胡姓男子去年6月闖入廖姓男子住處，搜刮屋內財物後，餵食廖男不明藥物後燒炭，意圖營造廖意外死亡。廖暗中報警獲救，胡逃逸遭通緝，謝男依殺人未遂、加重強盜起訴。中央社 ・ 23 小時前
雙煞劫富商600萬還加工殺人滅口 台中地檢偵結起訴
台中市去年發生一起強盜殺人案，2名劫匪闖入一名富商家中洗劫得手600萬，犯案後還想殺人滅口製造富商自殺假象，其中一人遭逮一人仍在逃，全案檢方近日偵結起訴。中天新聞網 ・ 22 小時前
闖富商家洗劫600萬還想殺人滅口 囂張惡匪「仍有一人在逃」遭通緝
檢警調查，謝、胡二人事前得知廖姓富商家中藏有巨額現金，於2024年6月2日凌晨入侵住家，持刀控制廖男後，將他關進廁所並以繩子綑綁，搜刮港幣68萬元、韓幣4000萬元、台幣4萬元及各國外幣數千元，另奪走Dior背包、LV外套、勞力士手錶等精品。2人將住家洗劫後仍不知足，持刀逼...CTWANT ・ 22 小時前
肚子餓要吃免錢飯遭拒 台中男砸店、丟菜刀釀4人傷
台中楊姓男子（36歲）昨晚深夜11點多到東區一家清粥小菜店，詢問店員自己肚子餓可否讓他免費用餐，店員拒絕後，楊男不爽狂罵騷擾，一名用餐的曾姓男子看不下去勸阻，楊男不但拿食物丟他，還將他打傷，一度離開又返回，將餐檯上所有食物都打翻，還衝進廚房狂丟菜刀、物品，造成3名女店員受傷，所幸最後被熱心民眾制伏並自由時報 ・ 1 天前
「生病卻要別人先吃藥」韓國瑜強硬回應賴清德籲聲援沈伯洋「請先廢民進黨台獨黨綱」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查後，賴清德總統昨公開聲援，呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人
男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人EBC東森新聞 ・ 23 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 21 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 18 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志「沒證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師回應了！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作猝，歌手黃明志在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣。大馬警方昨（12日）證實已完成調查報告，宣布目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計今（13日）黃明志將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯律師陳俊達指出「這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」。民視 ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 16 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 15 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
名醫看診看一半「美工刀襲來」診間濺血！ 輔大醫院曝最新傷勢
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又傳醫療暴力！輔大醫院今（11）日驚傳有民眾在門診就醫過程中，竟持美工刀攻擊醫師，所幸被在場的醫護人員及保全制止，院方下午發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，將依法追究相關責任，絕不寬貸。 受傷的醫師是輔仁大學前校長、泌尿科名醫江漢聲，其在為一名30歲男子看診時，不知何故，突然遭該名男子掏...匯流新聞網 ・ 1 天前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 8 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 23 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前