台中惡徒為奪巨款滅口不成 燒炭害命未遂被起訴

謝、胡2人侵入廖男住處，劫財後意圖滅口，製造燒炭自殺假象，謝男落網被台中地檢署檢察官依殺人未遂、加重強盜等罪嫌提起公訴，胡男目前在逃。資料照片

謝、胡2男去年6月2日凌晨持刀槍侵入台中市西屯區廖男住宅，將他綑綁後洗劫超過360萬元財物與外幣，事後盜領254萬元；2嫌劫財後意圖滅口，逼廖吞下不明藥物後燒炭，製造「意外身亡」假象，最後廖男機警打開窗戶並報警，撿回一命。謝男落網後，今日被依殺人未遂、加重強盜等罪起訴，胡男仍在逃。

起訴書指出，謝、胡2人於去年6月2日凌晨駕車懸掛偽造車牌，趁廖男位於西屯區住處，趁大門未上鎖潛入；凌晨時分，胡男持刀威脅廖男進入浴室，並以繩索綑綁，2人隨即在屋內翻箱倒櫃搜刮財物，奪走港幣68萬元、韓元4000萬元、人民幣5000元、澳幣4000元、馬幣5000元、越南盾3000萬元、新台幣近4萬元及多項名牌精品與金錶等贓物，換算幣值約360萬台幣。

廣告 廣告

洗劫現金等財物後，2劫匪逼迫廖男交出提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機分批盜領共254萬元；胡男則帶著搶來的外幣，搭乘Uber前往彰化兌換現金，謝男則留守屋內監控被害人。

2名劫匪盤據廖宅一整天，到了晚上8點多，他們擔心被害人報警，決定「滅口滅證」。謝男強迫廖喝下摻有不明藥物的飲料，待其昏睡後，購買火種與木炭，準備以「燒炭中毒」手法殺人；胡男則指示謝男先行離開現場，自己留下監看情況。

未料隔日凌晨3時，廖男藥效退去醒來，發現屋內濃煙瀰漫，趕緊將炭火丟入馬桶試圖自救；胡男察覺後再次加炭，廖男只得假裝昏迷，暗中打開窗戶換氣，趁隙以手機報警求救，警方趕抵現場後破門救人，胡男趁亂逃逸。

警方循線查出謝、胡涉案，謝男落網後承認搶劫，但辯稱對燒炭一事「不知情」，全依胡男指示行事。檢方根據現場碳盆、被害人鼻腔內黑色殘留物等證據，認定兩人確有殺人意圖，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌起訴謝男，全案持續追緝胡男中。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

獨家／義美厚豆奶驚見「塑膠網帽」！男喝完狂嘔 廠方否認：我們沒這東西

義美被控厚豆奶藏異物 官方反駁：全程封閉製程、藍網帽不同色

台中驚見「料理鼠王」！民眾拍到黑鼠跳進廣東粥鍋 店員淡定不處理 市府：最重罰2億