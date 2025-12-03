台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝

即時中心／廖予瑄報導

今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子聲稱自己一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」，因此持槍闖進台中市西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下板機並拉動滑套恐嚇，幸好槍枝因卡彈未擊發。警方獲報到場後，立刻將陳男制止並逮捕，並將其移送台中地方檢察署偵辦，檢方以有殺人犯意，依「對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌」起訴陳男；今（3）日台中地院裁定，從今日起羈押禁見3個月。





據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好槍枝卡彈未擊發，沒有釀成憾事。

台中市第六警分局表示，員警到場時發現，陳男情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。

陳男遭逮捕後還辯稱，自己因為「喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，當時有把槍壓入水中，否認有殺人與恐嚇的意圖。

後續警方將陳男依法送交中檢偵辦，檢方指陳男於公共場所開槍，涉犯「對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌」、「恐嚇危害安全罪」、「未經許可持有制式槍彈罪」等罪起訴。

今日本案移審台中地院，法官審酌，陳男涉犯重罪性質，屬於死刑、無期徒刑及最輕本刑5年以上徒刑，加上被告犯罪情節與手段已嚴重影響公眾秩序與社會安寧，為維護公共秩序跟被害人安全，且有逃亡並影響證人證詞之虞；而陳在當庭也向法官表示，希望能收押禁見，讓他「靜一靜」。台中地院認為有羈押必要性，裁定今日起羈押3個月禁見。

