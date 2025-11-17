台中惡煞深夜「踩油門炸街」 計程車司機勸阻遭球棒砸到頭縫15針

台中一名45歲計程車司機深夜不滿改裝車噪音上前理論，卻遭5名男子持球棒圍毆，導致手骨折、頭縫15針，所幸無生命危險。警方調查，29歲趙姓主嫌等人疑與附近住戶有債權糾紛，才去現場挑釁。這5人多有前科，訊後依傷害等罪嫌移送偵辦。受害者父母心疼地說，兒子只是去勸導對方「不要吵，明天要上班」，卻慘遭毆打，實在不應該！

台中5惡煞深夜「踩油門炸街」 計程車司機勸阻慘被打到頭縫15針。(圖／民眾提供)

凌晨時分，台中市一名45歲計程車司機因不滿改裝車炸街噪音前往理論，卻遭到5名男子圍毆，導致手骨折、頭部縫了15針，所幸無生命危險。警方調查發現，29歲趙姓主嫌及其同夥多有傷害、酒駕、毀損前科，事發當時可能因與附近住戶有債權糾紛而到場挑釁。這5名嫌犯已被依傷害、聚眾鬥毆、恐嚇及妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事件發生在深夜，據目擊民眾表示，嫌犯們在現場「油門踩很大聲，催來催去」，騷擾居民長達10多分鐘。警方到場時，發現陳姓男子躺在地上，全身是血。原來陳男不堪趙姓男子一行人深夜開改裝車製造噪音，便帶著滅火器衝了近百米上前理論，結果反而遭到對方毆打。

陳男看不過帶著滅火器衝了近百米上前理論，結果反而遭到對方毆打。(圖／民眾提供)

受傷男子的父親表示，兒子只是去勸導對方「不要吵，明天要上班」，卻遭到遷怒。而陳男手持滅火器的舉動，似乎激怒了對方，導致多人拿起球棒將他圍毆。陳男的母親心疼地說，兒子手骨折了，頭部還縫了15針。目前陳男在一般病房觀察中，沒有生命危險。

陳男的母親心疼地說，兒子手骨折了，頭部還縫了15針。(圖／民眾提供)

附近住戶表示，平常這一帶並沒有類似的擾民情況。警方調查後發現，29歲趙姓主嫌和同夥大多有傷害、酒駕、毀損等前科，當天疑似是與其他住戶有債權糾紛才去現場挑釁。

5名嫌犯態度截然不同於案發時的囂張訊問後，依傷害、聚眾鬥毆、恐嚇、妨害秩序等罪嫌將他們移送偵辦。(圖／TVBS)

在移送過程中，這5名嫌犯態度截然不同於案發時的囂張，面對記者詢問「為什麼要打人」時，全都低頭不發一語。據了解，他們自述只是單純去現場開車，不滿遭勸阻才動手打人。警方訊問後，依傷害、聚眾鬥毆、恐嚇、妨害秩序等罪嫌將他們移送台中地檢署偵辦。

