台中惡煞「國慶日」闖游池朝女童扣扳機！ 蔡其昌嚇：消息封鎖兩個月？

台中一名29歲陳姓男子今年雙十國慶下午6點多，疑吞了20包毒品咖啡包後神智不清，帶著改造手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池，瞄準泳池內正在教學的教練及6歲女童扣板機，幸好槍枝卡彈未釀成悲劇。對此，民進黨立委蔡其昌今（10日）質疑：「這驚悚的事件竟然可以封鎖消息兩個月？」

民進黨立委蔡其昌深夜在社群發文質疑：「台中惡男持槍闖游泳池，2度朝女童扣扳機，這驚悚事件竟然可以封鎖消息兩個月才讓市民知道？」

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「盧媽媽真厲害」、「居然連台中人都不知道，台中市政府真的壓新聞一流」、「真的很生氣」、「台中好像剩我沒去領槍⋯」、「台中到底怎麼了，而且新聞蓋過去，真的很離譜耶！ 女童耶！」、「壓新聞就這些藍白草包市長的專長啊」、「今晚才看到新聞，我直覺以為是今天發生的⋯竟然是2個月前？！！？怎麼有種跟鄰國一樣的即視感⋯。」

陳姓男子辯稱吸毒後神智不清，沒有殺害及傷人意圖，台中地院裁定羈押禁見3個月。(圖／翻攝畫面)

今年雙十國慶下午6點多，29歲陳姓男子吸毒後，持手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池的辦公室，現場黃姓主管見狀嚇得趕緊躲避。不料陳男繼續轉往泳池，看到葉姓教練正在指導一對6、7歲的兄妹游泳，陳男跳進游泳池內，往葉姓教練、女童方向步步進逼，甚至舉槍拉滑套瞄準2人後扣下扳機，幸好因槍枝卡彈無法擊發。

警方獲報到場逮人，裸著上半身的陳男正失控拿槍托砸車。檢方訊問時，陳男否認殺人未遂、恐嚇，辯稱自己當時喝了快20包毒品咖啡包，已失去意識，無法控制自己的身體，當時有把槍壓入水中，自己沒有殺人及傷害意圖。檢方以有殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌起訴陳男，3日移審台中地院，經法官審酌，裁定從3日起羈押禁見3個月。

