台中惡男國慶日持槍闖泳池！瞄準2孩童扣扳機 蔡其昌驚呼：消息竟瞞市民兩個月

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台中傳出雙十國慶日當天，有名陳姓男子疑似一次喝下20包毒品咖啡包，因情緒不穩定，闖入西屯一間游泳學校，向2名孩童、游泳教練持槍扣下板機，所幸槍枝卡彈並未擊發。對此，民進黨台中市立委蔡其昌3日質疑，這個驚悚消息竟然被封鎖了2個月才讓市民知道？

台中傳出雙十國慶日當天有男子闖入游泳學校向2名孩童、游泳教練開槍，民進黨台中市立委蔡其昌3日質疑，消息竟然在2個月後才讓市民知道？（資料照）

據了解，該名陳姓男子在10月10日下午6點犯案，因吸毒精神恍惚，攜帶多達26顆子彈與手槍，先是闖入台中西屯一間兒童游泳學校的辦公室，黃姓主管見狀後立即逃離現場。不過，陳男卻把目標轉向正在泳池裡上課的6歲、7歲兄妹及葉姓教練，甚至將槍口瞄向3人，拉下滑套並扣動扳機，幸好卡彈未造成憾事。

立委蔡其昌不忍在臉書發文質疑台中市府，「台中惡男持槍闖游泳池2度朝女童扣扳機，這驚悚事件竟然可以兩個月後才讓市民知道？」該篇貼文一出後，不少網友就在下方留言，「台中市政府真的壓新聞一流」、「台中媽媽真厲害」、「已經開始在學中國蓋新聞了嗎？」

