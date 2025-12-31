台中惡男強逼性交、肛交抵債還錄影 二審仍判10年

台中蘇姓男子假冒律師，強迫小芬到汽車旅館和他性交、肛交還錄影，一審重判10年，不服上訴台中高分院遭駁回。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕蘇姓男子因性交易認識小芬(化名)，並借錢給小芬，雙方言明以每次3千元性交抵債，小芬後來跟銀行借款8萬還清債務，但蘇男認為未還清，持續要求以性交抵債，還假冒律師揚言提告，因而在摩鐵性交、肛交3次且錄影拍照得逞，小芬不甘受辱報警查獲，蘇男審理時雖稱是兩人你情我願，但法官不採信，一審依加重強制性交判刑10年，蘇男不服上訴，台中高分院近日審結駁回上訴，仍維持原審10年刑度。

判決指稱，蘇姓男子2022年因性交易認識小芬，之後並陸續借給她10萬4千元，雙方並約定按期清償，或以性交抵債方式償還借款，2023年6月雙方就是否清償借款完畢而需繼續發生性交行為有爭執，蘇男陸續恐嚇要將小芬以性交易抵債的事情告知她的家人，並假冒成Line暱稱「小莫2.0」的女律師，因她未按時與蘇男性交，須再支付30多萬元債務及違約金，若不依指示與蘇男性交、肛交及拍攝性愛影片，所屬律師事務所將對她提出民刑事追訴。

廣告 廣告

小芬因而心生畏懼，2023年7月接連3次在台中北區一家汽車旅館，遭蘇男性交、口交、肛交，甚至以性玩具插入口腔、陰道或肛門，過程中還拿手機拍照、錄影，小芬不堪受辱，同年8月9日報警，警方持搜索票登門查扣手機和所拍攝的性交畫面。

蘇男在台中地院審理時，雖坦承有和小芬發生性行為，但否認有加重強制性交的犯行，辯稱整個過程都是獲得小芬同意，雙方約定以每次3千元還債，也沒有恐嚇若不與他發生性行為，就要將她以性交抵債方式告訴家人。

小芬則強調，2023年6月向銀行借款，一次清償8萬元給蘇男後，認為債務已還清，拒絕他邀約性交，蘇男卻稱債務尚未清償完畢，並以假冒的律師恐嚇，因壓力才會和他到摩鐵性交，強調若知律師是他假冒，不會答應和他性交。

一審法官認為，蘇男以恐嚇、詐術行為輔以高額違約金、訴訟施加心理壓力於小芬，犯罪手段極為惡劣，且犯後未見悔意，未與小芬達成和解，犯後態度不佳，3次加重強制性交，分別判9年、9年、8年6月，合併應執行10年。

蘇男覺得判太重上訴二審，台中高分院審理後，認為原審認事用法適當，判決駁回上訴，仍維持原審10年刑度，仍可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

拚手氣！12/30 大樂透、今彩539開獎啦

