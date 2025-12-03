台中惡男2度「滴管餵毒」性侵害傳播妹送命 說法多變再延押兩月

記者陳佳鈴／台中報導

王男為維持傳播妹昏迷狀態，竟以滴管強行餵食毒咖啡包，使女子情況急轉直下，最後死在汽車旅館。（示意圖／資料照）

台中一名王姓男子涉嫌兩度以2萬元代價約傳播女子開房，卻暗中摻毒並在被害人昏迷後性侵、錄影偷拍過程，最終女子疑似因毒品過量不幸身亡。案件情節重大，台中地院裁定自12月7日起延長羈押2個月，並禁止接見與通信，全案將交由國民法官審理。

根據起訴書指出，43歲王男今年2月4日以2萬元代價邀約一名傳播女子前往北屯區一間汽車旅館飲酒。王男在飲品中加入第三級毒品「毒品咖啡包」，導致女子意識不清，而他趁機對女子性侵並以手機錄下過程。

檢方指出，王男在事後不久的3月5日，再次以相同方式約同一女子赴同間汽旅。女子再次因施用毒咖啡包而昏迷，王男又重施故技進行性侵並錄影留存。6日清晨，王男為維持女子昏迷狀態，竟以滴管強行餵食毒咖啡包，使女子情況急轉直下。直到上午10時許，他發現女子身體冰冷，才向旅館櫃台求救；女子送醫後仍宣告不治。

檢方依「下藥強制性交」、「下藥強制性交致死」、「違反藥事法」等多項罪名起訴，並表示王男的犯行不僅屬重罪，且對被害人造成不可挽回的生命傷害。案件依規定移審至國民法庭審理。

王男遭羈押期間曾提出抗告，辯稱已坦承犯罪、願意與家屬和解，且與家人關係緊密，不具逃亡可能，並希望以電子腳鐐及限制住居替代羈押。然而法院認定，他對案情供述反覆，仍有規避重點、淡化責任之嫌，且涉犯最低本刑十年以上之重罪，具逃逸與串證之虞，駁回其聲請。

