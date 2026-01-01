台中愛胎萬計畫 啟動

台中市政府力挺新生兒家庭，今年一月一日起再啟動3.4億元「愛胎萬計畫」，第1、2胎生育津貼2萬元；第3胎起，每增加1名子女加碼1萬元。住在新社的三寶媽彭小姐懷胎5個月，孕期產檢有好孕專車接送，生產後又可以領第3胎生育津貼加碼，讓她直呼好孕連連。

「懷這胎很幸運，多了交通補助，生育津貼又加碼！」彭小姐的大寶和二寶現在就讀幼兒園，學費、奶粉、尿布都要花錢，她開心地說，市府加碼補助，家裡原本要花的錢就可以省下來，或是做其他運用，多子女家庭獲得更實質、更有感的支持。

社會局表示，孕婦乘車每次懷孕補助30趟次，單趟最高補助200元，最高可獲6,000元計程車車資補助。

社會局指出，市府從生育、養育到教育全程守護。生育津貼採現金發放，協助家長安心迎接新生命。新生兒父或母須於新生兒出生前設籍台中市滿180天，且新生兒應於台中市完成出生或初設戶籍登記。家長可在新生兒出生後6個月內向戶政事務所提出申請；如委由他人代辦，受託人須攜帶身分證、印章及委託書。