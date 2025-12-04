台中愛胎萬計畫 議員：難敵「避孕三害」
[NOWnews今日新聞] 台中市政府明(115)年度將投入3.4億元於「台中愛胎萬計畫」發放生育津貼，試圖挽救生育率。然而，市議員吳佩芸今（4）日於議會質詢時，出示數據直指政策無效。她強調，台中市出生率已從2018年的8.1%雪崩式下滑至5.64%，市府若持續忽視低薪、高房價與職場歧視等「避孕三害」，再多的津貼也只是杯水車薪。
吳佩芸表示，檢視115年度預算書，社會局將「台中愛胎萬計畫」預算增加2,289萬元，總規模達3.4億元，並規劃提高生育津貼，第一、二胎補助2萬元，第三胎起依序加碼。然而，針對市長盧秀燕宣稱台中生育率為六都前段班、津貼可鼓勵生育之說法，吳佩芸引用具體數據反駁。
吳佩芸分析，台灣總人口已連續58個月負成長，台中市亦無法倖免。台中出生數由2018年的18,304人銳減至2024年的16,112人；今年10月單月出生數更較去年同期大幅衰退21.15%。她強調，這些數據是客觀的警訊，證明在核心痛點未解決的情況下，撒幣式的津貼政策邊際效益極低。
社會局局長廖靜芝坦言，「年輕人雙薪壓力大、房價物價高」為不敢生的主因，吳佩芸進一步剖析，除了經濟重擔，「職場環境不友善」更是隱形殺手。她引據人力銀行調查指出，超過半數女性曾在婚育後遭遇職場刁難，包括考績受損、請假困難，甚至因擔憂升遷受阻而被迫在職涯與生育間二選一。
吳佩芸呼籲，勞動市場的永續發展與人口結構息息相關，市府若只會跟隨中央腳步發放補助，將無法解決根本問題。她要求盧市府應從改善勞動條件、落實職場平權等源頭著手，打造真正讓年輕世代「敢婚、敢生」的友善環境。
