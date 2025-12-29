台中愛胎萬 加碼生育津貼、公托

台中市公設民營太平長億托嬰中心29日開幕，市長盧秀燕（前排右五）開心宣示明年元旦起將實施「愛胎萬計畫」，生育津貼第三胎3萬元、第四胎4萬元。（馮惠宜攝）

迎接2026新年倒數之際，台中市長盧秀燕29日主持太平區長億公托開幕儀式，為市民送上一份厚重的新年大禮。盧秀燕宣布，自明年1月1日起，台中市將啟動「愛胎萬計畫」，針對生育津貼分級加碼，第三胎以上補助調升至3萬元起跳，結合全台最平價的公托政策，展現力挺年輕家長、打造敢生能養幸福城市的決心。

身為六都唯一的女市長，盧秀燕在太平長億公托開幕致詞時表示，自己深知育兒家庭的重擔，不僅是體力上的消耗，高昂的托育費用更是年輕父母不敢生育的主因。因此，她上任後將「增加公托」列為最優先政見，透過盤點公有空間，將全市公托從接任時的5處至今已推進至第48處，收托人數增長至1411人，朝「60處、10倍增」的承諾邁進。

盧秀燕強調，台中的托育收費是六都最平價，目前家長每月僅需負擔1500元，換算下來平均一天只要50元，就是要讓家長在社會奮鬥時沒有後顧之憂。

針對外界關注的催生誘因，盧秀燕現場宣布利多，自明年1月1日起推動「愛胎萬計畫」，第一、二名子女維持補助2萬元；但從第三胎開始，補助金額大幅提升至3萬元，第四胎4萬元，以此類推，「生越多、補越多」，實質減輕家庭的負擔。

根據民政局統計，台中市113年新生兒共1萬6112人，其中生育第三胎以上者達1763人。社會局資料顯示，今年1到11月已領取出生補助者達1萬1905人。市府預期，在津貼加碼與公托倍增的雙重誘因下，能有效提升城市的新生動力。

此次開幕的長億公托位於人口突破20萬的太平區。盧秀燕提到，市府近年在太平投入大量建設，包括市民大道二期、國民運動中心，以及將掩埋場翻轉為「馬卡龍公園」，讓太平華麗轉身為移居重鎮。

社會局長廖靜芝補充，長億公托不僅提供專業托育，更結合全齡日照中心與社會服務站，建立「全齡照顧」的鄰里支持系統。凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，符合資格者均可報名登記，市府將全力協助申請各項補助。