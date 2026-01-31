台中慈濟舉辦13場冬令發放 1367戶照顧戶溫馨圍爐

1月31日、2月1日臺中慈濟舉辦13場冬令發放，1367戶照顧戶溫馨圍爐-慈濟民權聯絡處。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】慈濟今（31）日在台灣各縣市舉辦冬令發放暨圍爐活動，在中部，於臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣共20個會所合計發放1902戶，席開近5百桌。在臺中市，慈濟於慈濟臺中分會、民權聯絡處、清水靜思堂、豐原靜思堂、大里靜思堂、東大園區、大甲聯絡處、沙鹿聯絡處、東勢聯絡處、后里聯絡處、大雅聯絡處、心田聯絡處、太平共修處，預計發放1367戶給長期濟助與居關戶。

在慈濟民權聯絡處的活動中，周國進先生上台分享自己從營利工作到跌落谷底，之後在慈濟環保站用心為地球付出，找到人生新價值。

廣告 廣告

周國進4年前爬山遭眼鏡蛇咬傷，歷經五次手術與多次清創，甚至因敗血症一度病危。雖然保住性命，卻留下左腿行動不便的後遺症；雪上加霜的是，公司後來倒閉，為還債賠光積蓄，人生跌入谷底，讓他陷入自我封閉與怨天尤人的深淵。

周國進(右)在慈濟環保站用心為地球付出，找到人生新價值。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「若不是遇見慈濟，我恐怕仍困在黑暗中。」周國進回憶，志工走進他的住處，帶來的不只是濟助金，更是耐心的傾聽與引導。在志工邀請下，他開始參與環保分類。原以為只是幫忙，沒想到在整理回收物的過程中，內心的創傷與壓力竟也隨之消解。神奇的是，原本跛行的雙腳，在環保站的「復健」下，如今已能穩健行走，不再需要攙扶。

周國進表示，志工的接納填補了他心中的空缺，如今的他從手心向上的受助者，翻轉為手心向下的慈濟會員，盡微薄之力布施。他發願：「只要有愛，生命就能重新站起來。我要做到不能動為止！」這份感恩已化作行動，讓他每天在付出中充滿法喜，重拾生命的熱愛。

臺中慈濟舉辦冬令發放，於今31日在慈濟民權聯絡處，志工邀請義消講解CPR與宣導。（圖/記者廖妙茜翻攝）

周國進回顧，以前經營出版社時，追求的是營利與銷售成績；如今投入環保，則是為社會大眾、為大自然環境付出，利益眾生。他表示，雖然形式不同，但內心的成就感並不輸給過去事業的輝煌，反而更快樂、更踏實。「以前做生意是為自己，現在做環保是為大家。」

周國進說，慈濟的救濟金曾在困境中給予他支持，如今他希望以實際行動回饋社會。在環保站不僅找到家的感覺，也感受到慈濟人的愛與溫暖。周國進強調，環保工作讓他體會到付出的意義，甚至在夢中也會思索如何更好地拆解資源，隔天實踐後果然更順利。他笑言，這是因為心已全然投入其中。

一盤盤美味佳餚都是慈濟志工精心設計菜單、提前多日備料。（圖/記者廖妙茜翻攝）

展望未來，周國進希望除了持續環保，也能進一步參與社區志工課程，學習更多、付出更多。他感恩慈濟，因為在這裡，他找到了人生新的方向與幸福。

中午，大眾歡喜圍爐。慈濟志工與鄰近公所人員共同展現「上菜秀」。一盤盤美味佳餚都是慈濟志工精心設計菜單、提前多日備料。在熱鬧的圍爐氛圍中，香氣與笑聲交織成最溫暖的年味。志工們用心準備的不只是餐點，更是一份關懷與祝福，讓每位照顧戶在寒冬中感受家的溫度。