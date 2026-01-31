台中慈濟醫護清消輔具 體悟全人醫療最後一哩路

簡守信院長（右）與許權振副院長（左）為病床清潔消毒。

醫療場域不止在醫院，更延伸到每個需要照護的家庭角落。台中慈濟醫院院長簡守信31日上午帶領近三十位同仁及家屬，化身清消志工到「慈濟東大輔具平台」，捲袖清洗輪椅、搬運病床，用汗水體悟病人出院後居家照護的真實需求，實踐「醫人醫病更醫心」的理念。

台中慈院醫護同仁及家屬與輔具團隊志工合影。

台中慈濟醫院長期推動「走進社區」，簡守信院長秉持初衷帶動同仁投入活動，他指出，醫護人員雖專精在院內治療，但往往對病人出院後的居家守護力量感到陌生。簡院長強調：「醫療品質的保證，不僅在精湛醫術，更在對病人生活細節的同理。當慈濟人文深入內心，醫療品質自然提升。」

東大環保輔具據點窗口李冠慧說明平台的緣起及運作。

東大輔具平台自2023年10月成立以來，服務量能呈倍數成長，初期每月需求300件，至2025年底已突破每月600件。每件回收來的二手輔具，都必須經過嚴格標準化作業流程：日曬消毒、拆解清洗等等，最後貼上合格標籤，才能再次送給龐大的需求者。慈濟在全省都設有輔具據點（如花蓮本會、臺中東大園區、臺北雙和等），平台堅持「不租、不賣、完全免費」，但為了提升效率與統一調度，強烈建議有需求的人直接使用 LINE 平台申請。主要入口：慈濟環保輔具平台 LINE (ID： @791kurvj)。

慈濟輔具平台申請管道與步驟。

透過平台資深志工指導，醫院同仁分組進行輔具回收分類、細部拆解與深度清潔。在清消現場，醫護同仁彎腰仔細刷洗病床及輪椅的陳年污垢，不只是體力勞動，更是一堂「惜福」與「生命教育」的實作課。幾位跟隨父母前來的「小小志工」格外引人注目。隨行家長之一的長照A個管李佳霖分享，透過實際清洗，孩子能認識輪椅結構，未來若身邊親友或同學有需求，就能第一時間想到慈濟環保站有輪椅、拐杖、便盆椅等資源可以協助。從「做中學」獲得的同理心，比教科書的文字更深刻。現場志工也表示，透過體驗生活的不便，孩子能將感受延伸到對他人的關懷。

在平台志工指導下醫院同仁分組進行輔具清消。

簡守信院長在活動尾聲表示，輔具平台在全臺灣乃至國際，都獲得極大的迴響與感動。臺中慈濟醫院團隊的投入，雖名為「幫忙」，實則是「自我提升」。透過接觸乘載病苦與希望的輔具，醫護人員能更具象地看見病人出院後的困境，在未來臨床工作就能多一份設想、多一份溫暖。

護理部主任李玉茹（右二）與護理之家越南籍照服員合力清消病床。

星期六的清消活動，讓數十件輔具煥然一新，可以隨時支援下一個需要的家庭；更讓台中慈濟醫院的同仁在汗水中擦亮了醫者初心，證明醫療與慈善結合的力量，能為社會編織出更綿密的防護網。

(撰文、攝影：賴廷翰)