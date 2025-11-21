台中慈濟醫院婦產科三女醫 婦產女醫三強棒

台中慈濟醫院婦產科三女醫三強棒。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中慈濟醫院婦產科三位女醫師鍾佩穎、黃閔暄與陳思嘉，專業分工照顧女性從青春期到更年期、從孕期到分娩的重要階段，把關婦女健康與母嬰安全，照護女性朋友，形成堅強團隊，號稱婦產女醫三強棒。

鍾佩穎醫師具備台母胎醫學會與周產期醫學會專科醫師資格，負責產科門診與接生業務，也是病房與產房的主要醫師之一；專長涵蓋產前檢查及高層次超音波，孕期過程及早發現潛在高風險因子，與孕婦討論適合的產程規劃。

初次當母親的女性面臨未知的不安，鍾醫師細心解說與耐心陪伴而獲得安定感。有媽媽分享，即使門診病人眾多，鍾醫師問診過程逐一解答疑問，協助安排後續檢查。

黃閔暄醫師長期專注於婦科內視鏡手術與骨盆腔重建，致力照護因生育、老化或荷爾蒙變化所引起的骨盆器官脫垂、漏尿、尿失禁與膀胱過動症等困擾。

黃閔暄擅長女性泌尿生殖重建手術，透過精準評估與個人化治療，協助病人改善器官鬆弛與功能障礙，重拾日常生活品質。女性若在停經後出現異常出血，必須謹慎檢查，可能與子宮內膜增生或息肉有關。許多人誤信保健食品或植物性荷爾蒙能「回春」，忽略潛在風險，延誤治療時機。結合醫療與衛教，婦女更理解身體變化，早期篩檢避免惡性疾病的威脅。

陳思嘉醫師擁有婦癌專科醫師認證，專注婦科腫瘤與微創手術，臨床專長涵蓋子宮內膜癌、卵巢癌（包含輸卵管癌及腹膜癌）與子宮頸癌等婦科惡性腫瘤治療，熟練運用子宮鏡、腹腔鏡及達文西機器手臂輔助的微創手術，降低病人手術風險並縮短恢復期。

陳思嘉也處理子宮肌瘤、子宮內膜異位症與卵巢囊腫等常見婦科疾病，提供病人藥物及手術等完整的治療方案。臨床服務之外，投入學術研究，發表關於真空吸引生產者肛門括約肌損傷之危險因子分析、胎盤血流與胎兒發育評估、婦科癌症罕見病例、具淋巴轉移之卵巢癌症復發模式的分析等論文。

三位女醫師在不同專業領域耕耘，臨床相互呼應，台中慈濟醫院婦產科提供孕期照護、分娩服務、婦科疾病治療與婦科腫瘤治療，形成兼具廣度與深度的醫療團隊。