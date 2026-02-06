台中慈濟醫院將屆廿年感恩並守護醫療志工健康

慈濟院長簡守信（右）表揚服務時數突破一萬小時的楊立川（左）。楊立川年邁拄著拐杖仍堅持服務，精神令人感佩。(記者徐義雄攝)

記者徐義雄／台中報導

即將邁入建院第廿年的台中慈濟醫院，六日下午舉辦醫療志工感恩會，志工長年投入醫療服務、守護病人與醫院運作，約四百位志工齊聚一堂。醫院回饋給服務滿五千小時以上的資深志工及互動遊戲優勝者，獲得不同高階影像檢查資格，展現醫護團隊對志工的深厚情誼。

台中地區醫療版圖快速變動，院長簡守信表示，台中慈濟醫院即將迎來廿周年，醫療品質持續精進，「人文精神」更是穩定前行的關鍵力量。

志工是連結醫院與社會的重要橋樑，維持醫院溫度與信任感的基石；獨特的人文軟實力，正是慈濟醫院最珍貴、最難以被取代的核心價值。

感恩會安排「誰最瞭解台中慈院」趣味互動，題目緊扣院區環境與日常服務細節，題目讓忙於臨床工作的醫護人員一時答不上來，台下志工對答如流。

有兩位志工服務破一萬小時，另有兩位超過五千小時獲得心肺斷層攝影資格。另外，服務滿三千小時的志工獲得單光子電腦斷層掃描資格，滿兩千小時的志工獲得銀髮樂活健康檢查資格。

服務時數突破一萬小時的楊立川在醫療志工服務長達廿年，最密集時曾一周六天都在醫院。年邁行動不便，需拄著拐杖行走，堅持每周到醫院服務一天。楊立川表示，「做醫療志工最快樂的事，就是看著生病的人能健康走出醫院。」