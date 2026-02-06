台中慈濟醫院將屆廿年 感恩並守護醫療志工健康

簡守信院長（右）表揚服務時數突破一萬小時的楊立川（左）。楊立川雖年邁拄著拐杖仍堅持服務，精神令人感佩。

即將邁入建院第廿年的台中慈濟醫院，六日下午舉辦醫療志工感恩會，感謝志工長年投入醫療服務、默默守護病人與醫院運作，約四百位志工齊聚一堂。醫院今年特別回饋給服務滿五千小時以上的資深志工及互動遊戲優勝者，獲得不同高階影像檢查資格，展現醫護團隊對志工的深厚情誼，並將「守護健康」化為實際行動。

簡守信院長致辭強調，面對醫療環境的挑戰，志工展現的人文軟實力，是台中慈濟醫院邁向廿年最珍貴且穩定的關鍵力量。

臺中地區醫療版圖快速變動，簡守信院長致辭時表示，台中慈濟醫院即將迎來廿周年，除了醫療品質持續精進，「人文精神」更是穩定前行的關鍵力量。他指出，志工不僅是連結醫院與社會的重要橋樑，更是維持醫院溫度與信任感的基石；獨特的人文軟實力，正是慈濟醫院最珍貴、也最難以被取代的核心價值。

簡守信院長（左二）利用院務會議時間，帶領主管與同仁親手寫感恩卡片，字裡行間滿是醫護團隊對志工的敬意。

感恩會特別安排「誰最瞭解台中慈院」趣味互動，題目緊扣院區環境與日常服務細節，不少題目讓忙於臨床工作的醫護人員一時答不上來，反而是臺下志工對答如流，展現志工對醫院的熟悉與投入，也生動印證他們「視院如家」的情感連結。最終脫穎而出的十位志工，獲頒低劑量肺部電腦斷層檢查作為健康回饋。

今年共有兩位志工服務破一萬小時，另有兩位超過五千小時獲得心肺斷層攝影資格。另外，服務滿三千小時的志工獲得單光子電腦斷層掃描資格，滿兩千小時的志工獲得銀髮樂活健康檢查資格。

簡守信院長（右二）頒發感謝狀給服務時數突破五千小時的志工，院方今年更特別致贈高階影像檢查資料，以實際行動守護志工健康。

服務時數突破一萬小時的楊立川在醫療志工服務長達廿年，最密集時曾一周六天都在醫院。雖因年邁行動不便，需拄著拐杖行走，仍堅持每周到醫院服務一天。楊立川表示：「做醫療志工最快樂的事，就是看著生病的人能健康走出醫院。」單純的初衷支持他走過一萬個小時，堅持的身影不僅見證醫院成長，更成為醫護人員最好的身教。

「誰最瞭解台中慈院」互動遊戲選出優勝志工，由外科部主任鄭紹彬（左）送上高階影像檢查資格，回饋志工的付出。

整場活動洋溢溫馨氣氛，院長室主管帶領各科室負責人親自走進座席，一一奉上結緣品給每位志工。今年結緣品是由醫師眷屬親手縫製的絲瓜布吊飾，寓意情誼絲絲相連，並搭配全院同仁親筆書寫的感恩卡，傳達醫療團隊的誠摯謝意。活動結束時，簡守信院長率領主管列隊在出口向志工致意感謝，期許未來持續攜手，守護病人也守護彼此，共同邁向台中慈濟醫院的下一個廿年。

今年結緣品充滿溫度，由醫師眷屬親手縫製的「絲瓜布吊飾」寓意情誼絲絲相連，搭配全院同仁手寫感恩卡，傳達醫療團隊的誠摯謝意。

撰文／卓冠伶；攝影／賴廷翰