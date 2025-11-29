台中慈濟醫院歲末祝福醫療遇見佛法翻轉人生

證嚴法師慈勉醫護人員，要延續已故耳鼻喉部主任吳弘斌的精神，視病如親，愛每一位病人。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

「演繹只是此時此刻，但是我們發願讓每位同仁對病人的愛，成為日常」，台中慈濟醫院二十九日於慈濟台中靜思堂舉辦歲末祝福，院長簡守信帶領醫護行政同仁、慈濟人醫會、慈警會及教聯會等逾千人，在證嚴法師座前，許下深耕醫療人文的宏願。歲末祝福展現醫療專業的承諾，透過已故耳鼻喉部主任吳弘斌的精神傳承，與脊髓損傷病友江永旭翻轉人生的真實故事，詮釋「當醫療遇見佛法」的動人力量。

台中慈濟醫院歲末祝福聚焦「深情醫病間」與「傳承使命化」。莊嚴演繹以《藥師如來十二大願》揭開序幕，簡守信院長率領副院長及醫護行政同仁，透過肢體展演《觀身不淨》、《觀受是苦》等四念處，展現醫護人員面對生老病死時，如何以慈悲智慧鑄成脊樑，撐起蒼生傷痛。

「當醫療遇見佛法」的真實見證，最令人動容。影片中，臥床十二年、體重破百公斤的脊髓損傷病友江永旭，已能自信面對大眾。江永旭因頸椎受傷癱瘓，長年禁閉斗室，雙腳嚴重潰爛。簡守信率隊往診，屈膝彎腰為他清創洗腳，不放棄的醫者仁心，融化封閉的心牆。

江永旭在醫療團隊與志工長達十年接力陪伴，傷口癒合、成功減重，透過口足畫作找回生命價值，封閉的受助者，轉為手心向下鼓勵他人，生命的韌性感動全場。

愛的傳承透過已故耳鼻喉部主任吳弘斌的精神延續。吳弘斌生前致力人工電子耳手術，即使在人生最後階段仍心繫病人。

獲總統教育獎肯定的聽障女童曾小妹，在吳弘斌治療重獲新「聲」，克服障礙展現生命光采。吳主任雖已辭世兩年，耳鼻喉部團隊接棒扛起「醫學與人文」使命，誓願完成「守護聽損兒」的未竟之志。

證嚴法師慈勉大眾，延續吳弘斌主任的精神，愛每位病人。

全場燈光緩暗，證嚴法師引領眾人點亮心燈，千盞心燈伴隨《祈禱》歌聲，匯聚成光海，象徵醫療之愛如琉璃光般清淨無染。

台中慈濟醫院透過歲末祝福，凝聚全院同仁向心力，透過江永旭的重生故事與吳弘斌主任的精神永續，向社會大眾傳遞：醫療不只是醫病，更是醫心；醫術不只是專業，更是愛的傳承。