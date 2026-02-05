台中慈濟醫院社區歲末聯繫會 「五福組」共築健康

社區歲末聯繫會議全體夥伴歡樂合影。

台中慈濟醫院社區健康中心深化社區健康促進合作網絡，4日舉辦「歲末社區聯繫會議」，潭子區各里里長、社區發展協會理事長、志工隊長及社區幹部齊聚一堂，回顧過去一年社區健康推動成果，並共同交流新年度合作方向，展現醫療體系與社區攜手守護居民健康的緊密夥伴關係。

台中慈濟醫院疼痛治療科主任唐宗詠特地到場分享醫療新知，以「認識介入性疼痛治療」為題，介紹常見疼痛問題，包括肩頸痠痛、下背痛、坐骨神經痛、三叉神經痛及皰疹神經痛等。唐宗詠特別提醒，皰疹神經痛切勿輕忽，應及早治療，如同電線走火需即時處理，避免後續併發症。

疼痛科主任唐宗詠教大家認識疼痛。

唐宗詠指出，若有疼痛困擾卻不想手術，疼痛治療科可透過完整評估與診斷性注射，協助判斷疼痛來源與成因，提供合適的治療方向；若症狀嚴重、影像檢查顯示結構性問題，則需考慮手術治療。唐宗詠形容，疼痛治療科就像「疼痛的家庭醫師」，任何與疼痛相關的疑問都能提供專業協助。

社區健康中心主任陳慶元到場感謝投入社區服務的夥伴。

社區健康中心主任陳慶元代表院方感謝社區幹部與志工長期投入社區服務，致贈象徵「五福臨門」蔬菜組，傳遞新年祝福與健康理念。蔬菜組寓意豐富，包括象徵好彩頭的白蘿蔔、好運加倍的紅蘿蔔、金黃豐收的玉米、事事順利的茄子及生機盎然的青椒，祝福社區夥伴新的一年健康平安、福氣滿滿。

社區健康中心行政主任賴怡伶表示，以蔬菜取代傳統禮品，不僅呼應節慶祝福，更落實推動蔬食與均衡飲食的健康理念，鼓勵社區居民從日常飲食中實踐健康生活。

社區健康中心致贈「五福臨門」蔬菜組，讓大家健康平安、福氣滿滿。

撰文／謝明錦、賴怡伶；攝影／台中慈濟醫院社區健康中心提供