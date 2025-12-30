台中慈濟醫院醫護 植樹苗也種下希望

新的一年即將到來，台中慈濟醫院院長簡守信帶領同仁，在院區周邊種下樹苗，綠美化環境，這次綠化的地點，是在台中大愛幼兒園外圍，趁著上班上課前，有上百位同仁和幼兒園孩子，齊心種下30棵樹苗，一起種下希望。

看似費力、不停地鏟土，院長簡守信帶領同仁還有大愛幼兒園孩子，上百人一起種樹，迎接新的一年。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「在他們心中留下深刻的印象，然後長長久久 看著這個樹長大，看見它有果實，看見我在這塊土地上面，用心努力的纍纍的成果，就好像是我們照顧病人，把它化為實際的甜美一樣。」

廣告 廣告

「好 你用力。」

孩子跟著大人一起種樹，種下無限希望未來，中醫師邱詩方帶兩個孩子一起參與活動。

台中慈濟醫院中醫師 邱詩方：「這樣以後每天來經過就可以說，這是你種下的樹，看看這個樹慢慢長大這樣，就會覺得還滿有意義的。」

齊心協力種下三十棵樹苗，有柑橘類果樹還有一棵特別的孔雀豆也就是想師豆。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「希望它茁壯起來以後，更可以提醒我們所有的同仁，這個好像是醫院的慈悲之樹一樣，把這分想師之情，化為你實際照顧病人的一個動能。」

台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「新的一年新的樹苗 平安長大，台中慈院已經18年了，我也希望台中慈院，能夠像樹苗一樣 繼續成長茁壯。」

希望每棵小樹苗，像幼兒園孩子一樣，在愛心澆灌下長成大樹。

「種下希望，種下美好的未來。」

更多 大愛新聞 報導：

平溪義診失智篩檢 人醫團隊一步一印

贏在起跑點 蔬食吃出強心臟

