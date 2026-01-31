台中慈濟醫院院長簡守信 率隊至輔具平台擔任清消志工

簡守信院長（右）與許權振副院長（左）為病床清潔消毒。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中慈濟醫院院長簡守信31日帶領近三十位同仁及家屬，化身清消志工到「慈濟東大輔具平台」，捲袖清洗輪椅、搬運病床，用汗水體悟病人出院後居家照護的真實需求，實踐「醫人醫病更醫心」的理念。

簡守信強調，「醫療品質的保證，不僅在精湛醫術，更在對病人生活細節的同理。當慈濟人文深入內心，醫療品質自然提升。」

東大輔具平台自2023年10月成立以來，服務量能呈倍數成長，初期每月需求300件，至2025年底已突破每月600件。

每件回收來的二手輔具，必須經過嚴格標準化作業流程：日曬消毒、拆解清洗等等，貼上合格標籤，再次送給龐大的需求者。

護理部主任李玉茹（右二）與護理之家越南籍照服員合力清消病床。（記者徐義雄攝）

慈濟在全省都設有輔具據點（如花蓮本會、臺中東大園區、臺北雙和等），平台堅持「不租、不賣、完全免費」。

透過平台資深志工指導，醫院同仁分組進行輔具回收分類、細部拆解與深度清潔。清消現場，醫護同仁彎腰仔細刷洗病床及輪椅的陳年污垢，不只是體力勞動，更是一堂「惜福」與「生命教育」的實作課。

幾位跟隨父母前來的「小小志工」格外引人注目。隨行家長之一的長照A個管李佳霖分享，透過實際清洗，孩子能認識輪椅結構，若身邊親友或同學有需求，就能第一時間想到慈濟環保站有輪椅、拐杖、便盆椅等資源可以協助。

簡守信表示，清消活動，數十件輔具煥然一新，可以支援下一個需要的家庭；台中慈濟醫院的同仁在汗水中擦亮了醫者初心，證明醫療與慈善結合的力量，為社會編織出更綿密的防護網。