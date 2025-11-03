台中慈濟醫院 植樹綠美化療癒身心靈

適逢醫師節即將到來，今天一大早，利用上班前時間，台中慈濟醫院院長簡守信帶領，有近70位院內同仁一起種樹，綠美化環境，打造患者療癒身心的休憩園地。

鏟土、鬆土、挖土，準備就緒種下樹木，看似簡單的動作，蘊含人生道理。台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「樹根要放進去之前，我們的那個底座要挖的深，就好像說 我們的感覺，像上人說的就是說，要深耕生根，(遇到困難)我們還是毅力勇氣不倒。」

迎接醫師節，台中慈濟醫院邀約同仁一大早來種樹，近70人響應。台中慈院心蓮病房護理長 黃美玲：「今天做起來特別得心應手，因為有經驗。」

得心應手的還有曾樹城，綽號大樹，喜歡親近大自然，居家種滿植栽。台中慈院中西醫整合研究中心藥師 曾樹城：「其實我對植物，就會有一個熟悉感，也許我(名字)是一個樹，對它們有點更親切一點。」

院內不少人是第一次種樹，大醫王拿手術刀的手變成拿鏟子。台中慈濟醫院醫秘 林英超：「又多一個在慈院，又可以掛心的地方，自己種的樹就會想說，像我們自己開(刀)的病人，我們要追蹤一樣，就是要來看，就會對這個環境多一分愛護。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「所有的同仁在這裡有他的足跡，更可以感受得到，這一塊土地大自然，跟我們人類的一個互動的關係，提醒到他們環保的重要性，在慶祝醫師節的同時，更有一個大範圍的宏觀的，一個醫療的那樣一個思維。」

種樹美化環境，志工是最佳後盾，今年八月就開始整地。慈濟志工 謝金鳳：「我們志工來幫忙，像那個抿石子這個，那旁邊的那種就是板模，都是我們志工，來幫忙釘然後還要拆。」

未來這片園地，是病患大德療癒身心靈的好所在。

