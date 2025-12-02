台中慈院團隊 晨光座談溫馨醫病情

證嚴上人行腳台中靜思堂，台中醫療團隊跟上人分享感人的醫病故事。15年前一位美籍的台灣女婿，跟太太回台探親，因為尿毒症到台中慈濟醫院急診，腎臟內科陳一心主任細心的治療後，半年後恢復健康，但他回到美國後，腎臟功能又再度惡化，於是他選擇再回到台中慈濟醫院，15年來，在主任的照顧下，他腎臟功能都維持得很好，不用洗腎，他特地錄了影片，要感恩上人，也感恩醫護團隊。

這個溫馨的醫病故事，要從這一張15年前的照片說起，這位羅伯先生，是美籍的台灣女婿，15年前跟太太回台探親，因為尿毒症，來到台中慈濟醫院就診。

台中慈濟醫院腎臟內科主任 陳一心：「我第一次跟他見面是在急診室，那時候是一個休克的狀態， 那時候尿素 肌酸酐，大概都比正常人高到10倍 。」

經過半年治療，羅伯先生腎臟功能恢復了，回去美國，但半年後他又回到台灣，因為腎臟功能又變差了。而且主任還發現他因為缺乏B12，手抖，步態不穩，經過治療，已經能重拾畫筆。

台中慈濟醫院腎臟內科主任 陳一心：「他整個的步態就比較穩，而且他在作畫的時候，重新開始畫一些比較精細的畫，這個病人也告訴我他很高興 。」

病患 羅伯威奇：「上人好 我叫羅伯威奇，陳一心醫師照顧我15年，矯正我的腎臟功能，也找出我B12缺乏，讓顫抖的雙手恢復穩定，我非常感謝陳醫師，也感謝慈濟醫院。」

證嚴上人開示 ：「他們自願當醫生，總是立志 ，立志 這種自己要很努力，而且走入生命 去搶救生命，這個都是醫療關鍵 。」

羅伯先生，今年89歲了，而這段長達15年醫病情誼，也將持續下去。

