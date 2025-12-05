台中慈院復健創新 磁波重塑大腦、鷹眼抓痠痛

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚引言介紹rTMS技術如何協助中風及腦傷患者重啟神經修復機制。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚與醫師陳佳菁，五日在台灣醫療科技展發表「中風後神經功能障礙與長期姿勢不良引發的慢性痠痛」的臨床最新進展，內容聚焦在能喚醒受損腦區的「重複性跨顱磁刺激術（rTMS）」及運用人工智慧技術的「AI智慧姿勢評估系統」，展示醫療科技協助病人從大腦神經到肢體結構，由內而外精準修復，帶來復健領域檢測與治療模式的新突破。

復健醫學部陳佳菁醫師點出日常生活中錯誤的體態習慣，往往是慢性疼痛久治不癒的根源。

復健醫學部主任蔡森蔚在引言中指出，中風與腦傷就像一場體內地震，震垮大腦內的交通樞紐，導致神經訊號傳遞受阻。雖然傳統復健能協助建立代償路徑，但在啟動神經可塑性的效率上仍有侷限。他強調，rTMS技術利用高強度磁場產生微電流穿透頭皮與顱骨，是非侵入性且能直接調控大腦皮質的尖端科技，更是開啟大腦學習之門的關鍵鑰匙，為復健醫學帶來突破性的治療契機。

陳佳菁醫師指出長期姿勢不良會造成肌肉失衡與關節壓力，這些微小的損傷日積月累，最終釀成難以治癒的結構性病變。

除了解決大腦中樞問題，陳佳菁醫師更將焦點轉向現代人普遍面臨的肌肉骨骼慢性痠痛。臨床觀察發現，許多人即使接受常規復健與治療，疼痛仍反覆發作，根源往往在於醫療介入以外的日常生活習慣。陳佳菁分析，不當的日常姿勢如低頭滑手機，頸椎在六十度彎曲時需承受約二十七公斤負荷，這類微小且持續的損傷，是造成慢性發炎與結構退化的主因。為解決傳統目測評估難以量化的困境，台中慈濟醫院開發導入「AI智慧姿勢評估系統」，運用先進電腦視覺技術，即時捕捉人體三十三個解剖關鍵點，將頸椎前傾、高低肩或骨盆歪斜等肉眼難以精確辨識的體態問題，轉化為誤差僅0.11度的數位化數據，協助醫療團隊制定更精準的個人化運動處方。

陳佳菁醫師列舉搬重物與做家事常見的姿勢陷阱，教導大眾運用正確的身體力學來保護脊椎，避免腰背受傷。

今年的台灣醫療科技展中，台中慈濟醫院在慈濟醫療志業的展位特別設置「AI智慧姿勢評估系統」體驗區。許多人在聽完兩位醫師的精彩分享後，紛紛前往攤位實地測試。透過螢幕上即時呈現的骨骼結構分析與數據報告，民眾驚呼原來自己平常不自覺的「歪腰駝背」都無所遁形，也更深刻體會到科技輔助對於健康管理的重要性。

陳佳菁醫師（左）在展位向民眾解說「AI智慧姿勢評估系統」，透過電腦視覺技術，精準分析背部骨骼排列與歪斜程度。

台中慈濟醫院復健團隊透過rTMS改善神經訊號傳遞，再由AI確保身體結構運作正確，能同時處理中風後失能與長期生活習慣造成的肌肉骨骼問題。凸顯「復健並非被動接受治療」，而是善用科技協助病人更主動理解身體、參與修復，建立以人為核心的復健模式，帶動治療的創新。

民眾於台中慈濟醫院展位體驗「AI智慧姿勢評估系統」，陳佳菁醫師（右）根據即時生成的數據報告，提供個人化的體態調整建議。

撰文／卓冠伶；攝影／卓冠伶、賴廷翰