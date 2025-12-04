台中慈院母嬰親善特優 國際愛嬰醫院全臺唯一

114年19家母嬰親善績優院所拍大合照。

台中慈濟醫院榮獲114年母嬰親善醫療院所「特優獎」，並再次獲認證為臺灣唯一的「國際愛嬰醫院」，國民健康署與台中慈濟醫院合作拍攝推廣影片，三日頒獎並首次公開播映。台中慈濟醫院團隊負責人兒科部主任李敏駿表示很榮幸獲得國健署支持，作為母嬰親善推廣標竿，更感謝醫護團隊近二十年持續精進服務、克服困難，溫柔守護新生兒家庭。

國民健康署與台中慈濟醫院合作拍攝母嬰親善宣傳影片。

國民健康署帶領139家母嬰親善醫院推動友善哺乳環境，三日舉辦114年母嬰親善醫療院所成果發表會，表揚19家績優院所，更線上直播成果。「餵哺母乳真不是一件容易的事，很多媽媽真的是辛酸血淚史！」國健署長沈靜芬表示，母嬰親善院所發揮創意提供專業協助與關懷，更能幫助媽媽們瞭解哺餵技巧與建立信心，營造母乳哺育支持環境。

台中慈濟醫院母嬰親善團隊與沈靜芬署長(左三)拍照留念。

李敏駿主任分享，台中慈濟醫院鄰近潭子加工出口區，外籍產婦比例明顯增加，因此衛教資訊也新增不同語言版本。更導入POWER BI系統落實系統化監測與制度遵循，整合母嬰親善指標並確保照護品質穩定，還將母乳哺育績效納入獎勵制度，激勵團隊士氣。團隊也邀請產婦的家人參與「神隊友養成計畫」，透過產前、產後活動凝聚家庭力；台中慈濟醫院去年也與新社區衛生所合辦講座，派遣護理師授課並提供哺乳諮詢，支持網絡從院內延伸至社區。

團隊成員保握休息時間觀摩其他醫院的母嬰親善成果。

李敏駿補充說明提升產婦住院品質措施，母嬰親善團隊護理師主動走入病房提供兩小時協助，支持媽媽的休息權，提供「喘息服務」，確保親子同室的愛與連結不中斷。還有跨職系「一站式母嬰照護」：團隊合作擴大到乳房外科、復健醫學部、中醫部、營養科、身心醫學科及社工，提供專業評估與協助，涵蓋骨盆底肌復舊、嬰兒口肌評估照護等難題。更設置「五星級住宿哺乳休息室」給住院嬰兒的媽媽舒適空間，還透過免費病房升等鼓勵親子同室。

李敏駿主任上台說明母嬰親善實施成果，也分享唯一國際愛嬰醫院認證心得。

台中慈濟醫院96年啟業即成立團隊並認證母嬰親善醫院，111年成功認證為全臺首家國際愛嬰醫院，114年再次通過國際認證也是全臺唯一。李敏駿主任強調，台中慈濟醫院持續拓展母嬰親善服務的「未來性、推廣性、重要性」，將成功模式推廣出去，確立從懷孕、出生、到兩歲的母嬰照護支持系統。

台中慈濟醫院持續拓展母嬰親善服務，溫柔守護新生兒家庭。

撰文、攝影／陳彥儒