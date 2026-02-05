台中慈院NHQA放異彩 智慧醫療持續品質改善獲獎

台中慈濟醫院26屆國家醫療品質獎得獎紀錄。

台中慈濟醫院在第26屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽，表現卓越！「主題類」榮獲銅獎，「智慧醫療類競賽智慧解決方案組」一舉囊括五項標章，並得到持續品質改善10年獎，以及淨零醫療類佳作，豐碩成果展現全院同仁從臨床急救、醫學教育到環境永續的全方位數位轉型成果，以及十年磨一劍的品質堅持。

台中慈濟醫院獲獎團隊由副院長莊淑婷（右五）及醫務秘書林英超（右六）領隊組成七人受獎團隊參加盛會。

第26屆國家醫療品質四日頒獎，台中慈濟醫院獲獎團隊由副院長莊淑婷帶領受獎團隊參加盛會。醫務祕書林英超代表接下「持續品質改善10年獎」殊榮，林英超表示，獎項不僅代表單一年度表現，更象徵著醫院在病人安全與醫療品質長達十年的不間斷投入。

台中慈濟醫院醫務秘書林英超（右一）代表領取持續品質改善10年獎。

莊淑婷副院長也表示，這是「十年有成」的見證。她指出，無論是服務流程、行政管理，乃至門診、住院、急診與開刀房，醫院在各系統皆致力推動智慧化與品質改善。她強調，獲獎很高興，但更重要的是讓醫院真正提升效率與效能，運用資訊系統讓工作人員在作業流程更輕鬆，才是智慧醫療的核心價值。

台中慈濟醫院「甜心圈」榮獲「主題改善類」銅獎，由身心科病房護理長楊婉溱（左）代表領獎。

同仁組成的「甜心圈」以「降低身心科急性病房病人非自願約束率」榮獲「主題類」銅獎，體現對病人權利的高度尊重。護理長楊婉溱分享，過去急性期病人容易被約束，團隊認為這是不得已手段。因此透過品管中心改變冰冷的隔離印象，引入「房間」概念，將保護室彩繪成溫馨空間，甚至安裝藍牙音響播放病人想聽的音樂安撫情緒。此外，團隊簡化繁瑣的文書作業，改用表格勾選方式，讓護理師將更多時間留給病人。由醫師、護理師、社工與心理治療師共同參與的跨領域合作，成功降低約束率，並將「以人為本」的空間設計延伸至急診與護理之家。

台中慈濟醫院總務室主任楊栢勳（左二）代表領取持淨零醫療類佳作。

智慧醫療類競賽，台中慈濟醫院共有五組團隊獲獎，包括「智慧化救心系統提升STEMI處置效率」、「智慧長照新里程：生成式AI失智虛擬人資料庫創新教學」、「智慧健康任務導引系統，讓您不再迷航」、「智能空調管理節能一把罩」以及「創新風暴智啟未來，實驗進化再創精彩」。五項獲獎專案涵蓋急診、教學、導引、空調與檢驗五大領域，充分體現「以人為本、數據驅動」的智慧醫院願景 。

莊淑婷副院長表示，智慧醫院的推動不僅是科技導入的工程，更是醫療文化的深化與重塑，「我們希望科技能讓醫療更有溫度，讓病人更安心，也讓醫療同仁更有力量。」。

台中慈濟醫院在「智慧醫療類」中取得五項國家醫療品質獎標章認證的肯定。(右一至右六)

撰文、攝影、製圖／賴廷翰