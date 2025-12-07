台中成國民黨團結破口？ 鄭麗文力駁：跟盧秀燕是長年姐妹情

國民黨主席鄭麗文今日前往台中參加黨慶活動。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 國民黨今（7）日在台中舉行黨慶活動，主席鄭麗文於會前受訪時，針對外界關注的台中市長提名議題表示，無論是江啟臣委員或楊瓊瓔委員，都是她長期並肩作戰的優秀同事，對台中市的奉獻有目共睹。她強調，黨中央一定會做好協調，最終會為台中市民提名「最優秀、最強的候選人」。

鄭麗文表示，江啟臣與楊瓊瓔「手心手背都是肉」，兩人多年來都是值得信任的戰友，相信國民黨會以台中市民利益為最大考量，進行充分溝通並推出最能團結藍營的市長參選人。

針對外界盛傳國民黨 2028 年總統布局與台中市長盧秀燕之間「后不見后」的心結說法，鄭麗文嚴正否認。她說，自己與盧秀燕「是非常多年、非常深的姐妹情」，外界無須刻意挑撥。她也盛讚盧市長近日在市政上「非常非常辛苦」，市民對她的支持與肯定有目共睹。

鄭麗文強調，盧秀燕是台中市民「最熱、最力挺的市長」，國民黨將在她打下的堅實基礎上，持續為台中努力。她呼籲外界不要渲染不存在的矛盾，國民黨團隊會共同為台中市的未來繼續打拚。

