台中成立維安應變中心 盧秀燕：遇突發狀況發送細胞簡訊

五月天等大型演唱會陸續登場，台中成立維安應變中心，市長盧秀燕說，若有突發狀況，發送細胞簡訊示警。（圖：中市府提供）

台北隨機傷人案，震驚全國，年底活動多，台中全面戒備，市長盧秀燕說，本周起進入第二階段，成立維安應變中心，市長擔任指揮官，針對五月天、頑童、跨年晚會等大型活動，採地檢人檢，有突發狀況，發送細胞簡訊示警，民眾要有安全五大須知，確認所在位置和疏散動線，市府全力以赴，也請民眾配合，安全安心參與活動。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕周二（23日）主持市政會議表示，台北上周五發生隨機殺人事件，四死十五傷，震驚全國，引起恐慌，她感謝事發後台中立即全面警戒，警局消防捷運民政局等單位，第一階段維安應變，有市民告知孩子是國中生，假日單獨逛街，回家透露，搭捷運看到很多警察，感覺很安全，讓她很欣慰，盧秀燕說，本周末起，五月天、頑童、台中跨年等大型活動陸續登場，升級維安，進入第二階段，台中成立維安應變中心，市長擔任指揮官。盧秀燕指出，各項維安措施市府全力以赴，提醒市民，也要做好安全準備，包括市民安全五大須知，拜託要記住自己所在位置和疏散路線，比如中央公園跨年晚會，一定要看清楚自己位置，有突發狀況該往哪走，還要有簡單照明設備，五月天演唱會、跨年晚會等大型活動，都會雙重檢查，地檢和人檢，有突發狀況，發送細胞簡訊示警，她強調台中市府全力以赴，也請民眾配合，才能安全開心享受各個活動。

副市長鄭照新說明市府因應策略，即日起至元宵後，維安應變中心待命七十二天，大型活動加強監視設備，並採取地檢人檢，多重防護，盤點大型活動人力，警局區里保全建置三重防護網，若有突發狀況，發送細胞簡訊，提醒一定範圍內民眾注意，掌握資訊，避免恐慌，確保人流安全。市府也訂出市民安全五大須知，包括確認所在位置和疏散動線，準備簡單照明設備，若發生事故立即撥打110，依現場指揮疏散切勿推擠，確實遵守禁帶物品規定等，提醒民眾配合。