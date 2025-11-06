台中爆非洲豬瘟疫情，市府團隊兩度鞠躬道歉！議員指出疫調報告錯誤、廚餘蒸煮回報不確實等問題，市長盧秀燕已免去環保局長、農業局長及動保處長職務，並承諾將持續調查懲處相關人員。值得注意的是，被指13日就通報豬隻異常死亡的王姓獸醫佐發聲明澄清，表示自己「根本不在台中」，未被諮詢、進行治療。市府期望透過改組挽回民眾信心。

台中成豬瘟破口！盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」拔官三首長。(圖／TVBS)

台中市近日爆發非洲豬瘟事件，引發市議員指出疫調報告錯誤、廚餘蒸煮回報不確實等諸多問題。面對疫情破口，台中市政府已免去環保局長、農業局長及動保處長等三位局處首長職務，市長盧秀燕更親自率領市府團隊兩度鞠躬道歉，強調「媽媽做不好，一樣要檢討」，並承諾將持續調查懲處相關人員，以挽回民眾對市府的信心。

針對台中市成為非洲豬瘟破口，盧秀燕帶領市府團隊兩度鞠躬，表達深刻歉意。盧秀燕表示，身為市長必須概括承受，應該要道歉。值得注意的是，在盧秀燕背後的團隊中，已經看不到防疫記者會常出現的環保局長、農業局長以及動保處長，因為這三人已被免職。

台中豬瘟疫調報告造假 三局處首長全免職。(圖／TVBS)

台中市議員周永鴻指出市府調查報告存在三大問題。他表示疫調報告內容有誤，報告上寫著10月13日王姓獸醫佐通報豬隻異常死亡，原因非豬瘟；14日動保處派賴姓獸醫到場，但飼主拒絕採樣；20日王姓獸醫佐到場再次通報，動保處才啟動調查。周永鴻強調，王姓獸醫佐實際上是20日才通報，但專案報告卻說他13日就通報，而王姓獸醫佐表示13日他根本不在台中。對此，王姓獸醫佐也發聲明澄清自己並未被豬農諮詢，也沒有進行治療。

此外，周永鴻也質疑廚餘蒸煮紀錄回報不確實，他指出5月只傳了28次，6月、7月、8月都沒有回報紀錄。他質問為何環保局長當初表示是因為老農不會使用通訊手機所以不會上傳。

台中豬瘟疫調報告出包？ 議員揭「三大問題」。(圖／TVBS)

針對這些缺失，台中市政府已免去動保處處長、環保局長及農業局長三人的職務。新任環保局長由台北市前環保局長吳盛忠接任，農業局長則由台中市永續辦公室執行長李逸安接替。盧秀燕強調，市府絕對會引以為戒，除了更換首長外，也將持續調查懲處相關人員，期望能挽回民眾失去的信心。

