台中成非洲豬瘟破口 清大學者黃貞祥嘆官僚鬆散、體系失靈

〔記者洪美秀／新竹報導〕台中市爆發非洲豬瘟疫情，成為台灣守非洲豬瘟疫情的破口；清大學者黃貞祥認為，從邊境檢疫、養豬場生物安全，到廚餘蒸煮監管，層層防線堪稱亞洲典範，大家守得那麼辛苦，結果被一個地方政府的怠惰與傲慢一夕之間拖進災難，「這不是病毒的勝利，而是官僚鬆散、體系失靈的結果」。

黃貞祥指出，台中市政府不但錯在防疫程序，更錯在態度。明明中央前線應變所已經進駐，還能在現場看到「清消未完成」、「陽性樣本仍留場」的荒唐畫面；明明明定禁止廚餘養豬，卻自創「掩埋堆肥法」，形同在野豬覓食區擺出病毒自助餐；明明防疫需要跨縣市支援，卻拒絕合作、不願通報，等於讓整個中台灣都暴露在風險中。他認為，這不僅是專業無能，而是一種制度性傲慢「我行我素、誰也管不著」。

他感嘆，另一邊，立法院竟還出現有人質疑桃園機場防檢局「太嚴格」，抱怨檢疫犬嗅行李、開包檢查「像共產黨」，但正因台灣「這樣搞」，才能7年無疫；正因中國「沒這樣搞」，才讓非洲豬瘟「從黑龍江一路燒到海南」；檢疫嚴格不是羞辱，而是國家尊嚴的體現；鬆懈輕忽，才是真正的國恥。

黃貞祥認為，防疫體系的破口，往往不在最前線的獸醫與檢疫員，而在最上層的懶政與卸責。病毒不會分藍綠，也不懂官僚分層；它只懂鑽漏洞。台中市的錯，不只是「防疫不力」，而是讓整個國家的努力付諸東流。非洲豬瘟不是「農業問題」，它是國安問題、糧食問題、國際信譽問題。台灣已守過禽流感、口蹄疫與COVID-19，證明台灣有能力，也有紀律。如今若被地方政府的散漫擊垮，那才是真正的國家悲劇。這場戰爭沒有煙硝，但每一個失職官員都在放火，籲中央應究責地方。

