台中房客涉縱火奪房東母女命 辯與癌妻被逼搬家

台中地檢署檢察官勘驗火場。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區五光路民宅，3日凌晨發生房東母女葬身火場命案，檢警訊後聲請羈押許姓前租客(64歲)，據了解，許嫌疑不滿遭退租，倒車撞進一樓鐵門縱火阻斷逃生路，「就是要讓她們死」，許嫌到案後辯稱，死者(50歲吳姓媽媽)是保險員，妻子罹癌後欲請領保險理賠醫藥費，遭吳女拒絕，至於是否因未獲理賠又被要求搬家，憤而撞車行兇，檢警持續追查縱火動機。

五光路民宅3日凌晨2時15分陷入火海，吳姓房東媽媽與么女(17歲)被燒死在2樓房間，烏日警分局昨天深夜訊後，將縱火犯嫌許男送至台中地檢聲押，據了解，許嫌疑因替癌妻申請癌症保險理賠，遭保險業務房東吳婦拒絕後，又被要求搬家憤而開車行兇。

調查指出，許男落網後向辦案員警抱怨，許母住安養中心，同住妻子又罹癌，因承租五光路租處超過20年，拜託吳姓房東續租遭拒，走投無路，憤而倒車撞進一樓鐵門縱火阻斷逃生路。

警方查出，許嫌與房東至少有5起刑事強制罪等司法案互訴案，房東母女於3日葬身火窟，警方在衝撞無牌照廂型車內，發現泡茶桌常用的小型瓦斯桶和金紙證物，縱火動機仍待釐清。

