台中房客縱火釀母女雙亡！ 監視畫面曝害命後冷靜逃逸

台中市烏日區五光路於今（3）日凌晨發生一起駭人聽聞的縱火命案，一名64歲許姓男子因租賃糾紛，竟駕車撞擊房東住宅並縱火，導致屋內的50歲母親與17歲女兒受困火場，不幸喪生。最新曝光的監視器畫面顯示，許男犯案後神情冷靜，一邊脫手套一邊慢慢離開現場，毫無慌張跡象。

最新曝光的監視器畫面顯示，許男犯案後神情冷靜，一邊脫手套一邊慢慢離開現場，毫不慌張。（圖/翻攝畫面）

據了解，64歲的前房客許姓男子與受害的林姓一家為鄰居，雙方原本相處融洽，而林姓一家透過監視器發現他多次偷拿么女的內衣褲，甚至將衣物帶回家後再掛回原處，於是報警提告性騷擾，並要求許男退租。因與房東家人發生租賃糾紛，許男心生怨恨，於是縱火報復。

廣告 廣告

案發後，許男駕車逃逸，警方隨即鎖定其行蹤，並在環東路一帶將其逮捕。當時許男情緒激動，疑似吸入罐裝瓦斯企圖輕生，經送醫治療後已無生命危險。警方目前以公共危險及殺人罪嫌將其移送法辦，詳細的犯罪動機仍待進一步調查。

案發後，許男逃逸，毫不慌張。（圖/翻攝畫面）

大火後現場燒得一片焦黑。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

王子偷吃粿粿慘了！喜鵲娛樂宣布「停止所有工作」

北捷列車突停駛！旅客誤按緊急斷電鈕 乘客心驚膽跳

疑自強號撞到人！「嘉義=南靖」雙線不通 預計19:30恢復