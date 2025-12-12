台中房市推案年減近3成 不動產建築開發公會：2026年房市預測字「平」

台中房市推案年減近3成，台中不動產建築開發公會年度座談，公布2026年房市預測字「平」。（圖：台中市不動產建築開發公會提供）

台中市不動產建築開發商業同業公會12日舉辦「房地產市場回顧與展望」座談，公會統計，台中今年推案1萬8377戶、比去年減少27.94％，展望2026年，公會公布台中房市預測字「平」，期盼市場走向從「平穩、平衡、平和」三大方向，包含政策平穩、供需平衡、並以平和心態渡過非常時期。

台中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒表示，回顧今年，台中市推案量、戶數到推案金額，明顯衰退，最影響市場的關鍵因素，仍是銀行的資金緊縮限貸令與政策連環管制，在資金全面緊縮下，直接壓抑成交量。不過，謝麟兒認為，台中市的正向發展，包含中部科技園區的投資增加、多項重大建設如雙巨蛋、民間大型投資如漢神百貨、烏日第一大百貨等，加上台中市人口5年來增加約5.5萬人，在產業、人口、投資同步正成長下，未來房市將進入「溫和增長、區域分化、產品品質競爭」的三大主軸。

謝麟兒說，2026台中熱區仍脫離不了科技、交通、重劃區，推測升溫區域包含14期、水湳經貿園區、單元系列重劃區、13期，受到以科技業、自住客為主的族群撐起市場，這群人薪資成長高速、購屋目標明確，尤其鎖定工作地附近、交通便利、未來具發展性的區域。

至於房價部分，謝麟兒認為，在稅制推升成本下，未來房價仍難大幅下修，政府近年增加房地合一稅，建商土地成本、建築成本、法規標準同步提高，加上利率維持高檔，成本面已成不可逆趨勢。

面對整年度的房市動盪，展望2026年，台中市不動產建築開發公會公布台中房市預測字「平」，期盼市場走向從「平穩、平衡、平和」三大方向，包含政策平穩、供需平衡、並且以平和的心態渡過非常時期，成為走過2025年壓力後的趨勢拐點。

針對購屋族，謝麟兒說，公會建議應實施「彈性化利率補貼」，不是只有新青安需要補貼，部分首購、但不符合新青安資格的族群，也應納入支援範圍，按照購屋族條件調整，才能真正符合居住正義。最重要的是，將建築業課徵的新增稅負如房地合一稅，「專款專用」，用於協助首購族、換屋族群，謝麟兒強調，政府近年增加營建相關稅負，但應讓部分資金協助青年及首購族，例如提供短期週轉金、貸款補貼方案，回饋真正需要買房的家庭。（寇世菁報導）